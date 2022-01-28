https://arabic.sputniknews.com/20220128/مصر-تتحرك-لإعادة-جثمان-شقيقة-الفنانة-سهير-المرشدي-من-اليابان-1057399525.html

مصر تتحرك لإعادة جثمان شقيقة الفنانة سهير المرشدي من اليابان

مصر تتحرك لإعادة جثمان شقيقة الفنانة سهير المرشدي من اليابان

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيلة مكرم، اليوم الجمعة، عن بدء ‏إجراءات سريعة وفورية لإعادة جثمان الصحفية، زينب المرشدي منتصر، من... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T20:18+0000

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أخبار الفنانين في مصر

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وأعلنت مكرم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن وصول جثمان الراحلة إلى طوكيو اليوم، وأن السفارة المصرية في اليابان انهت كافة المعاملات الورقية، سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على روحها.وتابعت مشيرة إلى أن أول حجز متاح في الطيران الدولي هو الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل على الخطوط الإماراتية، بسبب ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق.وأكدت وزيرة الدولة للهجرة في مصر، نبيلة مكرم، أن السفارة المصرية في اليابان ستقوم باتخاذ اللازم في حال وجود أي حجز مفتوح قبل تاريخ الأول من فبراير.وكانت الفنانة سهير المرشدي شكت باكية في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، اليوم الجمعة، أنها وأسرتها غير قادرين على استعادة جثمان شقيقتها، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، مؤكدة أن شقيقتها "أعطت عمرها كله للعمل الصحفي، وكانت مصرية حتى النخاع وتعبّر عن ضمير مصر الحر"، بحسب قولها.وتوفيت زينب المرشدي يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض في مدينة اوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بحوالى 10 ساعات.

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