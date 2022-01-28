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https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-الصين-تريد-وقف-التصعيد-في-أوكرانيا-حفاظا-على-مصالحها-1057401172.html
واشنطن: الصين تريد وقف التصعيد في أوكرانيا حفاظا على مصالحها
واشنطن: الصين تريد وقف التصعيد في أوكرانيا حفاظا على مصالحها
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تفضل وقف التصعيد في أوكرانيا بسبب احتمال أن يكون للصراع في أوروبا تأثير... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T21:14+0000
2022-01-28T21:14+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار أوكرانيا
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واشنطن- سبوتنيك. وخلال مؤتمر افتراضي اليوم قال المسؤول: "أود بالتأكيد أن أقترح أنه ليس من مصلحة الصين أن ترى صراعا في هذا الوضع، ليس فقط بسبب الألعاب الأولمبية ولكن أعتقد أن تأثير الصراع المدمر في أوروبا سيكون على مصالح الصين في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "نأمل أن تتحدث الصين عن هذه المبادئ، وأهمية التمسك بهذه المبادئ على طريق الدبلوماسية يوم الاثنين أيضا".يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا يوم الاثنين لمناقشة الوضع بشأن أوكرانيا، وانتقدت روسيا الاجتماع الذي طلبته الولايات المتحدة ووصفته بأنه "حيلة علاقات عامة".المسؤول الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات نشطة للغاية مع الصين بشأن مجموعة من القضايا، وخاصة بشأن روسيا وأوكرانيا أخيرا.أجرى المسؤولون الأمريكيون محادثات نشطة مع البعثة الصينية في الولايات المتحدة بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم الاثنين.اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بحشد القوات والمعدات العسكرية استعدادا لغزو أوكرانيا، وهددت واشنطن بفرض عقوبات كبيرة إذا قررت روسيا المضي قدما في اتجاه أوكرانيا.رفضت روسيا مرارا الاتهامات، قائلة إن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها السيادية ولا تخطط لمهاجمة أي دولة. وتعتبر موسكو هذه المزاعم ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-تبحث-الخيار-النووي-الاقتصادي-ضد-روسيا-والخبراء-يحذرون-من-تداعيات-عالمية-1057393791.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار أوكرانيا

واشنطن: الصين تريد وقف التصعيد في أوكرانيا حفاظا على مصالحها

21:14 GMT 28.01.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تفضل وقف التصعيد في أوكرانيا بسبب احتمال أن يكون للصراع في أوروبا تأثير سلبي على مصالحها.
واشنطن- سبوتنيك. وخلال مؤتمر افتراضي اليوم قال المسؤول: "أود بالتأكيد أن أقترح أنه ليس من مصلحة الصين أن ترى صراعا في هذا الوضع، ليس فقط بسبب الألعاب الأولمبية ولكن أعتقد أن تأثير الصراع المدمر في أوروبا سيكون على مصالح الصين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "نأمل أن تتحدث الصين عن هذه المبادئ، وأهمية التمسك بهذه المبادئ على طريق الدبلوماسية يوم الاثنين أيضا".
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا يوم الاثنين لمناقشة الوضع بشأن أوكرانيا، وانتقدت روسيا الاجتماع الذي طلبته الولايات المتحدة ووصفته بأنه "حيلة علاقات عامة".
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
واشنطن تبحث "الخيار النووي الاقتصادي" ضد روسيا والخبراء يحذرون من تداعيات عالمية
17:02 GMT
المسؤول الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات نشطة للغاية مع الصين بشأن مجموعة من القضايا، وخاصة بشأن روسيا وأوكرانيا أخيرا.
أجرى المسؤولون الأمريكيون محادثات نشطة مع البعثة الصينية في الولايات المتحدة بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم الاثنين.
اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بحشد القوات والمعدات العسكرية استعدادا لغزو أوكرانيا، وهددت واشنطن بفرض عقوبات كبيرة إذا قررت روسيا المضي قدما في اتجاه أوكرانيا.
رفضت روسيا مرارا الاتهامات، قائلة إن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها السيادية ولا تخطط لمهاجمة أي دولة. وتعتبر موسكو هذه المزاعم ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
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