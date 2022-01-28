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ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق حتى أكتوبر القادم
ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق حتى أكتوبر القادم
وافق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:51+0000
2022-01-28T15:32+0000
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وصوت 553 نائبا في البرلمان الاتحادي الألماني لصالح القرار، وصوت 110 ضده، وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت.ويأتي التصويت بناء على اقتراح مقدم من الحكومة الفيدرالية لمواصلة نشر القوات الألمانية المسلحة في العراق، بحسب البيان المنشور في الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني.وبحسب البيان، فإنه نتيجة لهذا القرار ، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) لمدة تسعة أشهر.ووفقا للمصدر، فإن المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام "الناتو" في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد "داعش".
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العالم العربي, العالم, العراق, أخبار ألمانيا

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق حتى أكتوبر القادم

14:51 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 15:32 GMT 28.01.2022)
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDالدفاع الجوي الجيش الألماني
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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وافق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.
وصوت 553 نائبا في البرلمان الاتحادي الألماني لصالح القرار، وصوت 110 ضده، وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت.
ويأتي التصويت بناء على اقتراح مقدم من الحكومة الفيدرالية لمواصلة نشر القوات الألمانية المسلحة في العراق، بحسب البيان المنشور في الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني.

"ينبغي دعم الجهود المبذولة لتنفيذ إصلاح هيكلي للمؤسسات العراقية لدمج قوات الحشد الشعبي في الهياكل الأمنية العراقية بهدف السيطرة الفعالة والمباشرة على قوات الحشد الشعبي من قبل الحكومة العراقية".

جاء في النص المقدم من الحكومة الألمانية إلى البرلمان
وبحسب البيان، فإنه نتيجة لهذا القرار ، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) لمدة تسعة أشهر.
ووفقا للمصدر، فإن المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام "الناتو" في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد "داعش".
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