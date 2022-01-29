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احتجاجات "ضخمة" في أوتاوا على قرارات ترودو بشأن لقاح كورونا
احتجاجات "ضخمة" في أوتاوا على قرارات ترودو بشأن لقاح كورونا
ينظم اليوم السبت في العاصمة الكندية أوتاوا احتجاج "ضخم" على قرارات لرئيس الوزراء جاستن ترودو حول لقاح كورونا مع وصول قوافل من مئات المركبات من جميع أنحاء... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:00+0000
2022-01-29T14:00+0000
العالم
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وكان ما يوصف بـ"قافلة الحرية"، القادمة من الشرق والغرب، قد بدأت كاحتجاج على إلزام سائقي الشاحنات لعابرين للحدود بإثبات تلقيهم اللقاح، لكنها تحولت إلى مظاهرة ضد "تجاوزات الحكومة خلال الجائحة"، حسبما نقلت وكالة رويترز. وقال ترودو أمس الجمعة إنه قلق من تحول الاحتجاج إلى العنف وقال الأسبوع الماضي إن القافلة تمثل "أقلية هامشية صغيرة" لا تمثل آراء الكنديين". وأعلن ترودو إلزام الموظفين الاتحاديين بالتطعيم في أكتوبر تشرين الأول عشية الانتخابات ثم فرضت كل من كندا والولايات المتحدة في الشهر الماضي ضرورة إثبات سائقي الشاحنات العابرين للحدود على ما يثبت تطعيمهم.
https://arabic.sputniknews.com/20210611/كندا-تزود-الدول-النامية-100-مليون-جرعة-من-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-1049222546.html
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العالم, أخبار كندا

احتجاجات "ضخمة" في أوتاوا على قرارات ترودو بشأن لقاح كورونا

14:00 GMT 29.01.2022
© REUTERS / CHRIS WATTIEأوتاوا
أوتاوا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / CHRIS WATTIE
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ينظم اليوم السبت في العاصمة الكندية أوتاوا احتجاج "ضخم" على قرارات لرئيس الوزراء جاستن ترودو حول لقاح كورونا مع وصول قوافل من مئات المركبات من جميع أنحاء البلاد.
وكان ما يوصف بـ"قافلة الحرية"، القادمة من الشرق والغرب، قد بدأت كاحتجاج على إلزام سائقي الشاحنات لعابرين للحدود بإثبات تلقيهم اللقاح، لكنها تحولت إلى مظاهرة ضد "تجاوزات الحكومة خلال الجائحة"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
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11 يونيو 2021, 17:36 GMT
وقال ترودو أمس الجمعة إنه قلق من تحول الاحتجاج إلى العنف وقال الأسبوع الماضي إن القافلة تمثل "أقلية هامشية صغيرة" لا تمثل آراء الكنديين".
وأعلن ترودو إلزام الموظفين الاتحاديين بالتطعيم في أكتوبر تشرين الأول عشية الانتخابات ثم فرضت كل من كندا والولايات المتحدة في الشهر الماضي ضرورة إثبات سائقي الشاحنات العابرين للحدود على ما يثبت تطعيمهم.
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