الأمن العراقي يلقي القبض على خلية تجمع الإتاوات لـ"داعش"

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أنه تمت الإطاحة بخلية إرهابية تجمع الإتاوات لداعش غربي نينوى.وتابع البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، تنظيم "داعش" الإرهابي بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها".وقال الكاظمي، خلال تفقده الشريط الحدودي مع سوريا، إن "زيارة اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية"، مؤكدا "جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها".وحذر في كلمته إرهابي داعش: "لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون، تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدا، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".
وأوضح بيان خلية الإعلام، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية".
وتابع البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، تنظيم "داعش" الإرهابي بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها".
وقال الكاظمي، خلال تفقده الشريط الحدودي مع سوريا، إن "زيارة اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية"، مؤكدا "جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها".
وحذر في كلمته إرهابي داعش: "لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون، تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدا، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".