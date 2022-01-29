تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الأمن-العراقي-يلقي-القبض-على-خلية-تجمع-الإتاوات-لـداعش-1057417825.html
الأمن العراقي يلقي القبض على خلية تجمع الإتاوات لـ"داعش"
الأمن العراقي يلقي القبض على خلية تجمع الإتاوات لـ"داعش"
ألقت قوات الأمن العراقي القبض على خلية كانت تجمع الإتاوات لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى). 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:03+0000
2022-01-29T10:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050548989_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_d277826dacac824849e97e7fa7d556f4.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أنه تمت الإطاحة بخلية إرهابية تجمع الإتاوات لداعش غربي نينوى.وتابع البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، تنظيم "داعش" الإرهابي بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها".وقال الكاظمي، خلال تفقده الشريط الحدودي مع سوريا، إن "زيارة اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية"، مؤكدا "جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها".وحذر في كلمته إرهابي داعش: "لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون، تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدا، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050548989_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_7fe65e3c8671edb1905c2faeb1abd17d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأمن العراقي يلقي القبض على خلية تجمع الإتاوات لـ"داعش"

10:03 GMT 29.01.2022
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
ألقت قوات الأمن العراقي القبض على خلية كانت تجمع الإتاوات لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أنه تمت الإطاحة بخلية إرهابية تجمع الإتاوات لداعش غربي نينوى.

وأوضح بيان خلية الإعلام، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية".

وتابع البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، تنظيم "داعش" الإرهابي بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها".
وقال الكاظمي، خلال تفقده الشريط الحدودي مع سوريا، إن "زيارة اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية"، مؤكدا "جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها".
وحذر في كلمته إرهابي داعش: "لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون، تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدا، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية