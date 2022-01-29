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الموانئ العراقية تؤكد عدم وجود تأثير لأي ميناء في دول الجوار على "الفاو الكبير"
الموانئ العراقية تؤكد عدم وجود تأثير لأي ميناء في دول الجوار على "الفاو الكبير"
أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية عدم تأثير أي ميناء لدول الجوار على ميناء الفاو. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:54+0000
2022-01-29T11:55+0000
العالم العربي
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وحذرت الشركة من الربط السككي للحمولات قبل إنجاز ميناء الفاو، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقال المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي للوكالة إن: "الربط السككي بين البصرة - شلامجة إذا كان على مستوى الحمولات فهو خطر كبير، حيث إن ميناء الفاو لم ينجز حتى هذه اللحظة وفي حال إنجاز الميناء بالإمكان الربط السككي للحمولات".. وتوقع الصافي أن يخص الربط السككي فقط المسافرين سواء كان للعرق أم الشام. وتابع الصافي:
https://arabic.sputniknews.com/20210411/مشروع-ميناء-الفاو-الكبير-بالعراق-هل-يواجه-تنفيذه-عقبات-هذه-المرة؟-1048652062.html
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العالم العربي

الموانئ العراقية تؤكد عدم وجود تأثير لأي ميناء في دول الجوار على "الفاو الكبير"

11:54 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 29.01.2022)
© Sputnik . General Company for Ports of Iraqميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
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أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية عدم تأثير أي ميناء لدول الجوار على ميناء الفاو.
وحذرت الشركة من الربط السككي للحمولات قبل إنجاز ميناء الفاو، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي للوكالة إن: "الربط السككي بين البصرة - شلامجة إذا كان على مستوى الحمولات فهو خطر كبير، حيث إن ميناء الفاو لم ينجز حتى هذه اللحظة وفي حال إنجاز الميناء بالإمكان الربط السككي للحمولات".
.
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2021
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11 أبريل 2021, 20:28 GMT
وتوقع الصافي أن يخص الربط السككي فقط المسافرين سواء كان للعرق أم الشام.
وتابع الصافي:

"هذا الربط اذا كان للحمولات فسيعطل ميناء الفاو ويعرقل كل الموانئ، لأن تبقى الموانئ الجارة والقريبة منافسة للموانئ العراقية ، لذلك سيكون تفريغ حمولات كل القادمين من منطقة الشرق الاوسط او الى أوروبا أو تركيا ومناطق الشام وغيرها عن طريق هذه الموانئ، وبالتالي البضاعة تصبح خارج هذه المدن، ما سيكون تأثيره كبير".

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