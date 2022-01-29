الموانئ العراقية تؤكد عدم وجود تأثير لأي ميناء في دول الجوار على "الفاو الكبير"

وحذرت الشركة من الربط السككي للحمولات قبل إنجاز ميناء الفاو، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقال المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي للوكالة إن: "الربط السككي بين البصرة - شلامجة إذا كان على مستوى الحمولات فهو خطر كبير، حيث إن ميناء الفاو لم ينجز حتى هذه اللحظة وفي حال إنجاز الميناء بالإمكان الربط السككي للحمولات".. وتوقع الصافي أن يخص الربط السككي فقط المسافرين سواء كان للعرق أم الشام. وتابع الصافي:
أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية عدم تأثير أي ميناء لدول الجوار على ميناء الفاو.
وحذرت الشركة من الربط السككي للحمولات قبل إنجاز ميناء الفاو، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي للوكالة إن: "الربط السككي بين البصرة - شلامجة إذا كان على مستوى الحمولات فهو خطر كبير، حيث إن ميناء الفاو لم ينجز حتى هذه اللحظة وفي حال إنجاز الميناء بالإمكان الربط السككي للحمولات".
وتوقع الصافي أن يخص الربط السككي فقط المسافرين سواء كان للعرق أم الشام.
وتابع الصافي:
"هذا الربط اذا كان للحمولات فسيعطل ميناء الفاو ويعرقل كل الموانئ، لأن تبقى الموانئ الجارة والقريبة منافسة للموانئ العراقية ، لذلك سيكون تفريغ حمولات كل القادمين من منطقة الشرق الاوسط او الى أوروبا أو تركيا ومناطق الشام وغيرها عن طريق هذه الموانئ، وبالتالي البضاعة تصبح خارج هذه المدن، ما سيكون تأثيره كبير".