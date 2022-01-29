تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الموت-يفجع-حمزة-نمرة-1057404685.html
الموت يفجع حمزة نمرة
الموت يفجع حمزة نمرة
نعى الفنان حمزة نمرة، اليوم السبت، والده الدكتور حسام مصطفى نمرة، معلنا وفاته. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T06:51+0000
2022-01-29T06:51+0000
الموت
حمزة نمرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104021/01/1040210158_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_9dd852873a5739c8932f131b6eae64df.jpg
وحسب ما كتبه حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكد وفاة والده، لافتا إلى عدم قدرته على العودة إلى مصر بسبب ظروف كورونا.وقال نمرة: "بسم الله الرحمن الرحيم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى".وتأسف على عدم قدرته على العودة إلى مصر قائلا: "بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.. نسألكم الدعاء له ولأسرته بالشفاء والمعافاة".وكان ألبوم "مولود سنة 80"، الذي يتضمن 12 أغنية، هو آخر أعمال حمزة نمرة، والذي اكتسب شهرة واسعة في أوساط الشباب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104021/01/1040210158_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_81cc226bcb809edaf0de7b7cd2934ae1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الموت, حمزة نمرة

الموت يفجع حمزة نمرة

06:51 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Mostafa Rostumحدائق حلب وشوارعها مقابر لـ 5 آلاف جثمان، سوريا
حدائق حلب وشوارعها مقابر لـ 5 آلاف جثمان، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Mostafa Rostum
تابعنا عبر
نعى الفنان حمزة نمرة، اليوم السبت، والده الدكتور حسام مصطفى نمرة، معلنا وفاته.
وحسب ما كتبه حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكد وفاة والده، لافتا إلى عدم قدرته على العودة إلى مصر بسبب ظروف كورونا.
وقال نمرة: "بسم الله الرحمن الرحيم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى".
وتأسف على عدم قدرته على العودة إلى مصر قائلا: "بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.. نسألكم الدعاء له ولأسرته بالشفاء والمعافاة".
وكان ألبوم "مولود سنة 80"، الذي يتضمن 12 أغنية، هو آخر أعمال حمزة نمرة، والذي اكتسب شهرة واسعة في أوساط الشباب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية