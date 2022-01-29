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https://arabic.sputniknews.com/20220129/برودة-اليدين-وشهوة-الغرائب-أعراض-تشير-لنقص-الحديد-بالجسم-1057427584.html
برودة اليدين وشهوة الغرائب... أعراض تشير لنقص الحديد بالجسم
برودة اليدين وشهوة الغرائب... أعراض تشير لنقص الحديد بالجسم
يعد الحديد أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها للجسم للقيام بمختلف وظائفه الحيوية ولقيام الإنسان بأنشطته اليومية بكفاءة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:39+0000
2022-01-29T13:39+0000
مجتمع
الصحة
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.ويسبب نقص مستويات الحديد بالجسم إلى عجز خلايا الدم الحمراء عن حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور عدة علامات تحذر من نقصان فقر الدم الناتج عن هذا العنصر المهم، من بين تلك العلامات ما يلي:وينصح الأطباء من يلجؤون إلى مكملات الحديد بعدم الإكثار منها لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك تحفظ مكملات الحديد بعيدا عن متناولهم.
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مجتمع, الصحة

برودة اليدين وشهوة الغرائب... أعراض تشير لنقص الحديد بالجسم

13:39 GMT 29.01.2022
© Depositphotos / Sergei Teleginطفل مريض
طفل مريض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Sergei Telegin
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يعد الحديد أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها للجسم للقيام بمختلف وظائفه الحيوية ولقيام الإنسان بأنشطته اليومية بكفاءة.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.
ويسبب نقص مستويات الحديد بالجسم إلى عجز خلايا الدم الحمراء عن حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور عدة علامات تحذر من نقصان فقر الدم الناتج عن هذا العنصر المهم، من بين تلك العلامات ما يلي:
التعب الشديد
الضعف
الجلد الشاحب
ضعف الشهية
ألم في الصدر، مصحوب بسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.
صداع أو دوار
برودة اليدين والقدمين
التهاب اللسان
هشاشة الظافر
شهوة الغرائب (متلازمة بيكا): والتي تعني اشتهاء تناول مواد عديمة القيمة غذائية، مثل الثلج أو النشا، أو حتى مواد غير غذائية مثل الأوساخ أو الورق.
وينصح الأطباء من يلجؤون إلى مكملات الحديد بعدم الإكثار منها لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك تحفظ مكملات الحديد بعيدا عن متناولهم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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