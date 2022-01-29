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https://arabic.sputniknews.com/20220129/حماس-تعلن-عن-هروب-سجين-أمني-خطير-وتقارير-عن-اتهامه-بالعمالة-لإسرائيل-1057436379.html
"حماس" تعلن عن هروب سجين أمني خطير وتقارير عن اتهامه بالعمالة لإسرائيل
"حماس" تعلن عن هروب سجين أمني خطير وتقارير عن اتهامه بالعمالة لإسرائيل
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، عن هروب سجين أمني خطير، من مركز احتجاز بالقطاع، وطلبت من الصيادين إغلاق بحر غزة حتى لا يتمكن من الهروب، راصدة مكافأة مالية لمن... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:56+0000
2022-01-29T16:56+0000
حركة حماس
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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس" إياد البزم في تصريح مقتضب إن الموقوف عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً) فر من مركز التوقيف بغزة صباح اليوم السبت، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها لإعادة توقيفه، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات توقيفه وكيفية هروبه.إلا أن قناة "الميادين" اللبنانية، ذكرت أن "أبو عودة هو عميل للاحتلال الإسرائيلي، وكان سابقاً ينتمي إلى كتائب القسام (الجناح العسمري لـ "حماس")، وكلّفه الاحتلال بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون"، شمالي القطاع.وأفادت نقلا عن مراسلها، بالقطاع، أن الأجهزة الأمنية، نصبت العديد من الحواجز الثابتة والمتنقلة، وطبعت صورة الموقوف ووزعتها على جميع الحواجز.وخصصت "حماس"، مكافأة مالية لمن يبلغ عنه، وتوعدت كل من يتعاون معه ويتعاطى مع فراره.وتم إغلاق البحر بشكل تام أمام حركة الملاحة البحرية والصيد في القطاع، وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية على الحدود وفي مفترقات الطرق.
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حركة حماس

"حماس" تعلن عن هروب سجين أمني خطير وتقارير عن اتهامه بالعمالة لإسرائيل

16:56 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salem الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مايو 2020
 الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salem
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، عن هروب سجين أمني خطير، من مركز احتجاز بالقطاع، وطلبت من الصيادين إغلاق بحر غزة حتى لا يتمكن من الهروب، راصدة مكافأة مالية لمن يبلغ عنه.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس" إياد البزم في تصريح مقتضب إن الموقوف عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً) فر من مركز التوقيف بغزة صباح اليوم السبت، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها لإعادة توقيفه، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات توقيفه وكيفية هروبه.
إلا أن قناة "الميادين" اللبنانية، ذكرت أن "أبو عودة هو عميل للاحتلال الإسرائيلي، وكان سابقاً ينتمي إلى كتائب القسام (الجناح العسمري لـ "حماس")، وكلّفه الاحتلال بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون"، شمالي القطاع.
وأفادت نقلا عن مراسلها، بالقطاع، أن الأجهزة الأمنية، نصبت العديد من الحواجز الثابتة والمتنقلة، وطبعت صورة الموقوف ووزعتها على جميع الحواجز.
وخصصت "حماس"، مكافأة مالية لمن يبلغ عنه، وتوعدت كل من يتعاون معه ويتعاطى مع فراره.
وتم إغلاق البحر بشكل تام أمام حركة الملاحة البحرية والصيد في القطاع، وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية على الحدود وفي مفترقات الطرق.
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