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خصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبد الله لابن زايد
خصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبد الله لابن زايد
جددت المملكة الأردنية إدانتها للهجمات التي استهدفت الإمارات مؤخرا، وأكدت على تضامنها الدائم معها. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T18:19+0000
2022-01-29T18:19+0000
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جاء ذلك في رسالة شفوية نقلها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على "إدانة الأردن للاعتداءات الارهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الامارات الشقيقة".ومن جانبه، أكد ابن زايد على "العلاقات الاخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين". ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى "المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".
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أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

خصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبد الله لابن زايد

18:19 GMT 29.01.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIالملك عبد الله
الملك عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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جددت المملكة الأردنية إدانتها للهجمات التي استهدفت الإمارات مؤخرا، وأكدت على تضامنها الدائم معها.
جاء ذلك في رسالة شفوية نقلها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.
واستقبل ابن زايد، اليوم السبت، الخصاونة في أبو ظبي، وحملت الرسالة الشفوية، تأكيد الأردن على تضامنه الدائم مع الإمارات ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.
وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على "إدانة الأردن للاعتداءات الارهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الامارات الشقيقة".
ومن جانبه، أكد ابن زايد على "العلاقات الاخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين". ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى "المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".
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