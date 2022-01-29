خصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبد الله لابن زايد

جاء ذلك في رسالة شفوية نقلها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على "إدانة الأردن للاعتداءات الارهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الامارات الشقيقة".ومن جانبه، أكد ابن زايد على "العلاقات الاخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين". ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى "المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".
جددت المملكة الأردنية إدانتها للهجمات التي استهدفت الإمارات مؤخرا، وأكدت على تضامنها الدائم معها.
جاء ذلك في رسالة شفوية نقلها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.
واستقبل ابن زايد، اليوم السبت، الخصاونة في أبو ظبي، وحملت الرسالة الشفوية، تأكيد الأردن على تضامنه الدائم مع الإمارات ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.
وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على "إدانة الأردن للاعتداءات الارهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الامارات الشقيقة".
ومن جانبه، أكد ابن زايد على "العلاقات الاخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين". ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى "المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".