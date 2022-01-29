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زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جزر كيرماديك النيوزيلاندية
زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جزر كيرماديك النيوزيلاندية
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الجمعة أن زلزالا بقوة 4.6 درجة هز منطقة جزر كيرماديك شمالي نيوزيلندا. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T04:29+0000
2022-01-29T04:34+0000
نيوزيلندا
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وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.وذكرت الهيئة في البداية أن قوة الزلزال 6.6 درجة وعلى عمق 33 كيلومترا لكنها عدلت شدته وعمقه لاحقا.وقال نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) إن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.
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نيوزيلندا

زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جزر كيرماديك النيوزيلاندية

04:29 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 04:34 GMT 29.01.2022)
© AFP 2021 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scale
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الجمعة أن زلزالا بقوة 4.6 درجة هز منطقة جزر كيرماديك شمالي نيوزيلندا.
وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت الهيئة في البداية أن قوة الزلزال 6.6 درجة وعلى عمق 33 كيلومترا لكنها عدلت شدته وعمقه لاحقا.

وقال نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) إن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.
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