طبيب سعودي يكشف أحد أهم أسباب السمنة لدى سكان المملكة... فيديو

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها استشاري طب النوم الدكتور أحمد باهمام لقناة "الإخبارية" السعودية.وفي وقت كشفت فيه إحدى الدراسات أن متوسط ذهاب السعوديين إلى الفراش يوميا في حدود الساعة 1:45 فجرا، حذر باهمام من خطورة السهر لساعات متأخرة من الليل خاصة لدى الأطفال والطلاب، معتبرا أنه أحد أسباب السمنة.وقال إن الدراسات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن المجتمع السعودي يميل إلى السهر مقارنة بالوضع السابق، عازيا ذلك إلى التغيرات في المجتمع السعودي بصفة عامة وزيادة الأنشطة الليلية، ووجود مغريات السفر مثل السوشيال ميديا.وأضاف أن تأخير النوم غير صحي، حيث يؤدي لاضطراب الساعة البيولوجية ويصاحبه تناول المزيد من الطعام والنشويات، والمشروبات الغازية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.وكانت إحصاءات وزارة الصحة السعودية قد كشفت أن معدلات السمنة بلغت 59% بين السعوديين، تجاوز 28.7% منهم مصطلح زيادة الوزن وتم إدراجهم في فئة البدناء، وذلك في الفئة العمرية 15 عاما فما فوق.
كشف طبيب سعودي مختص عن أحد أهم أسباب زيادة السمنة في المملكة، حيث وصلت نسبتها إلى 59% من السكان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها استشاري طب النوم الدكتور أحمد باهمام لقناة "الإخبارية" السعودية.
وفي وقت كشفت فيه إحدى الدراسات أن متوسط ذهاب السعوديين إلى الفراش يوميا في حدود الساعة 1:45 فجرا، حذر باهمام من خطورة السهر لساعات متأخرة من الليل خاصة لدى الأطفال والطلاب، معتبرا أنه أحد أسباب السمنة.
وقال إن الدراسات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن المجتمع السعودي يميل إلى السهر مقارنة بالوضع السابق، عازيا ذلك إلى التغيرات في المجتمع السعودي بصفة عامة وزيادة الأنشطة الليلية، ووجود مغريات السفر مثل السوشيال ميديا.
وأضاف أن تأخير النوم غير صحي، حيث يؤدي لاضطراب الساعة البيولوجية ويصاحبه تناول المزيد من الطعام والنشويات، والمشروبات الغازية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.