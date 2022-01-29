تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/محكمة-إسرائيلية-تنهي-الإقامة-الجبرية-لسيدتين-متهمتين-بالتجسس-لصالح-إيران-1057410450.html
محكمة إسرائيلية تنهي الإقامة الجبرية لسيدتين متهمتين بالتجسس لصالح إيران
محكمة إسرائيلية تنهي الإقامة الجبرية لسيدتين متهمتين بالتجسس لصالح إيران
قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، أمس الجمعة، بإنهاء الإقامة الجبرية لسيدتين متهمتين بالمساعدة في عملية تجسس إيرانية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T08:58+0000
2022-01-29T08:58+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_b51f62adca809036aadf3cbb239dfbac.jpg
ونقل موقع "i24new" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن السيدتين اللتين كانتا قيد الإقامة الجبرية هما من بين خمسة مشتبه بهم تم اعتقالهم بشبهة مساعدة عميل إيراني في جمع معلومات استخبارية وإقامة اتصالات في إسرائيل.وقضت المحكمة الإسرائيلية، بالإفراج عن السيدتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ولم يستأنف جهاز الأمن العام "الشاباك" حكم المحكمة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في ظل ظروف الإفراج عن السيدتين، سيخضعان للمراقبة مع منعهما من استخدام الإنترنت"، وهو الأمر الذي قال القاضي إنه سيقلل من المخاطر التي تشكلانها، فيما قال القاضي عن السيدتين المفرج عنهما: "قبل ارتكاب هذه الأفعال، كانتا من النساء العاديات في الأسرة، وقد اعترفت كلتاهما بأفعالهما، وتفهم إحداهما خطورة أفعالها".يذكر أنه لم يتم الكشف عن اسم السيدتين بسبب أن نشر هويات المشتبه بهم محظور بموجب أمر حظر نشر صادر عن المحكمة بناء على طلب محاميهما.وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن "أن المشتبه بهما صورا مواقع مهمة من الناحية الاستراتيجية في إسرائيل، وحاولتا تكوين علاقات مع السياسيين، من بين جرائم أخرى".وكان"الشاباك" قد أعلن، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، عن إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea0303a164cf3685598080b3e22001f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

محكمة إسرائيلية تنهي الإقامة الجبرية لسيدتين متهمتين بالتجسس لصالح إيران

08:58 GMT 29.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، أمس الجمعة، بإنهاء الإقامة الجبرية لسيدتين متهمتين بالمساعدة في عملية تجسس إيرانية.
ونقل موقع "i24new" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن السيدتين اللتين كانتا قيد الإقامة الجبرية هما من بين خمسة مشتبه بهم تم اعتقالهم بشبهة مساعدة عميل إيراني في جمع معلومات استخبارية وإقامة اتصالات في إسرائيل.
وقضت المحكمة الإسرائيلية، بالإفراج عن السيدتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ولم يستأنف جهاز الأمن العام "الشاباك" حكم المحكمة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في ظل ظروف الإفراج عن السيدتين، سيخضعان للمراقبة مع منعهما من استخدام الإنترنت"، وهو الأمر الذي قال القاضي إنه سيقلل من المخاطر التي تشكلانها، فيما قال القاضي عن السيدتين المفرج عنهما: "قبل ارتكاب هذه الأفعال، كانتا من النساء العاديات في الأسرة، وقد اعترفت كلتاهما بأفعالهما، وتفهم إحداهما خطورة أفعالها".
يذكر أنه لم يتم الكشف عن اسم السيدتين بسبب أن نشر هويات المشتبه بهم محظور بموجب أمر حظر نشر صادر عن المحكمة بناء على طلب محاميهما.
وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن "أن المشتبه بهما صورا مواقع مهمة من الناحية الاستراتيجية في إسرائيل، وحاولتا تكوين علاقات مع السياسيين، من بين جرائم أخرى".
وكان"الشاباك" قد أعلن، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، عن إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.
وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية