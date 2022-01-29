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مفوضية الانتخابات في العراق تعلن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص
مفوضية الانتخابات في العراق تعلن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها ستعيد البطاقات البايومترية المسحوبة من التصويت الخاص. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:52+0000
2022-01-29T10:52+0000
العالم العربي
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وأوضحت المفوضية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه وبتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل.وأشارت المفوضية إلى أن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة سيكون من خلال "مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب وذلك بعد أن تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات". ولفت البيان إلى أن "المفوضية تعمل على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منتسبيها على المراجعة والاستلام".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/رئاسة-البرلمان-العراقي-تحدد-الاثنين-7-فبراير-موعداً-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-1057284810.html
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العالم العربي

مفوضية الانتخابات في العراق تعلن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص

10:52 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Ari Jalalالانتخابات العراقية في دهوك، العراق 8 أكتوبر 2021
الانتخابات العراقية في دهوك، العراق 8 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Ari Jalal
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قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها ستعيد البطاقات البايومترية المسحوبة من التصويت الخاص.
وأوضحت المفوضية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه وبتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل.
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وأشارت المفوضية إلى أن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة سيكون من خلال "مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب وذلك بعد أن تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات".
ولفت البيان إلى أن "المفوضية تعمل على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منتسبيها على المراجعة والاستلام".
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