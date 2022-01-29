https://arabic.sputniknews.com/20220129/هل-اقتربت-مفاوضات-البرنامج-النووي-لإيران-من-خط-النهاية؟-1057429513.html

هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟

هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ "قرارات سياسية". 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T14:08+0000

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هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟ هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟

وقال المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، إن المشاركين "سيعودون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات وتلقي التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل" مشيرا إلى أنه "لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".كانت الأطراف المشاركة في المفاوضات استأنفت الجولة الثامنة في فيينا نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.ويشارك الأمريكيون في المفاوضات بشكل غير مباشر، دون أن يلتقوا الإيرانيين، فيما يضطلع الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى بدور الوسيط.كانت إيران قد أعلنت الأسبوع الجاري للمرة الأولى استعدادها للتفاوض مباشرة مع واشنطن، التي أبدت بدورها استعدادا مماثلا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منتصف الشهر الجاري إنه سيتبين "خلال أسابيع قليلة إذا كنا نستطيع معاودة احترام الاتفاق بشكل متبادل".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد غروي، إنه "تم التوافق على نحو أربعين بالمئة من ملفات التفاوض، بعد الانتهاء من التفاوض على النقاط الفنية، وبقيت الآن النقاط الأصعب التي تحتاج لقرارات سياسية، ما دعا الأطراف إلى العودة إلى عواصمها، على أن تستأنف المباحثات خلال أسبوع، بعد أن تكون العواصم اتخذت القرارات الصعبة للجلوس على الطاولة".وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. كتور مختار غباشي، إن أن "واشنطن ترغب في تطويع إيران لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط، وهو ما لم تقبله إيران، التي انضمت لمنظمة شنغهاي التي أنشأتها الصين وروسيا، والتي تعتبر بديلا لحلف وارسو".وأكد أن "إيران تختلف الآن عما كانت عليه في 2015 بعد الصعود الصيني المهيب والانتشار الروسي في مناطق الصراع وقدرة موسكو على فرض كلمتها، مشيرا إلى أن لعبة توازنات القوى الدولية اختلفت باتجاه إعادة التوازنات، وخلق قوى وأقطاب جديدة، في حين تشهد الولايات المتحدة مرحلة ترهل إمبراطوري"، لافتا إلى أنه "سيكون من الممكن الوصول لاتفاق، شريطة تلبية مطالب إيران التي أصبحت أكثر تشددا" .من جانبه، أكد مدير مركز آسيا للدراسات والترجمة أحمد مصطفى، أن:وتوقع الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل خلف: مشيرا إلى أن:إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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