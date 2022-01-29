https://arabic.sputniknews.com/20220129/واشنطن-تدين-هجوما-لـداعش-الإرهابي-جنوبي-ليبيا-وتجدد-دعمها-لجهود-حماية-سيادة-البلاد-1057431369.html

واشنطن تدين هجوما لـ"داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وتجدد دعمها لجهود حماية سيادة البلاد

واشنطن تدين هجوما لـ"داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وتجدد دعمها لجهود حماية سيادة البلاد

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية، مؤكدة دعمها لجهود تحسين... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T14:47+0000

2022-01-29T14:47+0000

2022-01-29T14:47+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: "ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات".وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد".وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنّ ثلاثة عناصر من قواتها قتلوا في جنوب غربي البلاد في هجوم شنّه مسلّحون من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستهدف "دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن".وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع على بُعد 80 كيلومتراً من بلدة القطرون الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن دورياتها الأمنية تمكنت من قتل "عدد (4) أشخاص من الـدواعش وتدمير آليتهم التي كانوا يستقلونها، ولازالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول الارهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية".وانحسر وجود فلول تنظيم "داعش" جنوبي ليبيا، خصوصاً في الصحراء، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرق العاصمة طرابلس، بعد عمليات عسكرية واسعة.وسمحت الفوضى الأمنية والصراع على السلطة وانقسام المؤسسة العسكرية، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لجماعات مسلحة، على رأسها "داعش" بالحصول على موطئ قدم في ليبيا.

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أخبار ليبيا اليوم, التحالف الدولي ضد داعش, ليبيا, تنظيم داعش الإرهابي