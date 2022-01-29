تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/واشنطن-تدين-هجوما-لـداعش-الإرهابي-جنوبي-ليبيا-وتجدد-دعمها-لجهود-حماية-سيادة-البلاد-1057431369.html
واشنطن تدين هجوما لـ"داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وتجدد دعمها لجهود حماية سيادة البلاد
واشنطن تدين هجوما لـ"داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وتجدد دعمها لجهود حماية سيادة البلاد
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية، مؤكدة دعمها لجهود تحسين... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:47+0000
2022-01-29T14:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
التحالف الدولي ضد داعش
ليبيا
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102746/13/1027461308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b9a156e38c22011fb022a78554b718f7.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: "ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات".وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد".وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنّ ثلاثة عناصر من قواتها قتلوا في جنوب غربي البلاد في هجوم شنّه مسلّحون من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستهدف "دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن".وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع على بُعد 80 كيلومتراً من بلدة القطرون الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن دورياتها الأمنية تمكنت من قتل "عدد (4) أشخاص من الـدواعش وتدمير آليتهم التي كانوا يستقلونها، ولازالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول الارهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية".وانحسر وجود فلول تنظيم "داعش" جنوبي ليبيا، خصوصاً في الصحراء، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرق العاصمة طرابلس، بعد عمليات عسكرية واسعة.وسمحت الفوضى الأمنية والصراع على السلطة وانقسام المؤسسة العسكرية، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لجماعات مسلحة، على رأسها "داعش" بالحصول على موطئ قدم في ليبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102746/13/1027461308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3c9d0ebd68e4a3837918b981f9a8655.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, التحالف الدولي ضد داعش, ليبيا, تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن تدين هجوما لـ"داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وتجدد دعمها لجهود حماية سيادة البلاد

14:47 GMT 29.01.2022
© AFP 2021 / Abdullah Domaعناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي ليبيا وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية، مؤكدة دعمها لجهود تحسين الأمن في المناطق الجنوبية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: "ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات".
وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد".
وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنّ ثلاثة عناصر من قواتها قتلوا في جنوب غربي البلاد في هجوم شنّه مسلّحون من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستهدف "دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن".
وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع على بُعد 80 كيلومتراً من بلدة القطرون الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن دورياتها الأمنية تمكنت من قتل "عدد (4) أشخاص من الـدواعش وتدمير آليتهم التي كانوا يستقلونها، ولازالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول الارهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية".
وكان مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد أكد لوكالة "سبوتنيك" الخميس الماضي مقتل 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات عسكرية في عدة مناطق قرب مدينة القطرون.
وانحسر وجود فلول تنظيم "داعش" جنوبي ليبيا، خصوصاً في الصحراء، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرق العاصمة طرابلس، بعد عمليات عسكرية واسعة.
وسمحت الفوضى الأمنية والصراع على السلطة وانقسام المؤسسة العسكرية، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لجماعات مسلحة، على رأسها "داعش" بالحصول على موطئ قدم في ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية