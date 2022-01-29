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وزير الخارجية الكويتي: ندعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية لخروج البلاد إلى بر الأمان
وزير الخارجية الكويتي: ندعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية لخروج البلاد إلى بر الأمان
أعرب وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الليبية "لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي". 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:36+0000
2022-01-29T21:36+0000
وزير الخارجية الكويتي
ليبيا
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مساء اليوم السبت، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي وصلت الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في الدولة الخليجية غدا الأحد، بحسب بيان للخارجية الليبية نشرته على فيسبوك.وناقش الوزيران "أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك".وأعرب أحمد الصباح "عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا".ولم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، والتي كان من المقرر أن تتم في 24 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري وسط خلافات بين الأطراف السياسية، وسط اقتراحات بتأجيلها 6 أشهر.وتستضيف الكويت، رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، غدا الأحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
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وزير الخارجية الكويتي, ليبيا, أخبار الكويت اليوم

وزير الخارجية الكويتي: ندعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية لخروج البلاد إلى بر الأمان

21:36 GMT 29.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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أعرب وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الليبية "لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مساء اليوم السبت، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي وصلت الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في الدولة الخليجية غدا الأحد، بحسب بيان للخارجية الليبية نشرته على فيسبوك.
وناقش الوزيران "أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك".
وأعرب أحمد الصباح "عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا".
ولم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، والتي كان من المقرر أن تتم في 24 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري وسط خلافات بين الأطراف السياسية، وسط اقتراحات بتأجيلها 6 أشهر.
وتستضيف الكويت، رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، غدا الأحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
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