وكالة أمريكية: تصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بسبب الأزمة مع روسيا

وتحدثت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، عن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوكرانيا، وذلك بشأن موقف الأخيرة من "التهديد الروسي".وأشارت المصادر إلى أن هناك المزيد من الخلافات حول كيفية تفسير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والتعليق عليها علانية بشأن "هجوم" روسيا الوشيك المزعوم على أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أن كييف لا تشكر واشنطن على دعمها. قائلين في الوقت نفسه " لماذا يبدأ الشجار مع الولايات المتحدة؟ لماذا تطلب كييف المزيد من الأسلحة إذا قلت أن التهديد لم يتغير؟".وأضاف المصدر قائلا: "في أوكرانيا غير راضين عن حقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ تدابير وقائية لاحتواء روسيا".
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن زيادة التوتر السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف.
وتحدثت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، عن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوكرانيا، وذلك بشأن موقف الأخيرة من "التهديد الروسي".
وأشارت المصادر إلى أن هناك المزيد من الخلافات حول كيفية تفسير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والتعليق عليها علانية بشأن "هجوم" روسيا الوشيك المزعوم على أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أن كييف لا تشكر واشنطن على دعمها. قائلين في الوقت نفسه " لماذا يبدأ الشجار مع الولايات المتحدة؟ لماذا تطلب كييف المزيد من الأسلحة إذا قلت أن التهديد لم يتغير؟".
وأضاف المصدر قائلا: "في أوكرانيا غير راضين عن حقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ تدابير وقائية لاحتواء روسيا".