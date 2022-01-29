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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وكالة-أمريكية-تصاعد-الخلاف-بين-كييف-وواشنطن-بسبب-الأزمة-مع-روسيا-1057403963.html
وكالة أمريكية: تصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بسبب الأزمة مع روسيا
وكالة أمريكية: تصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بسبب الأزمة مع روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن زيادة التوتر السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T05:57+0000
2022-01-29T05:57+0000
العالم
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وتحدثت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، عن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوكرانيا، وذلك بشأن موقف الأخيرة من "التهديد الروسي".وأشارت المصادر إلى أن هناك المزيد من الخلافات حول كيفية تفسير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والتعليق عليها علانية بشأن "هجوم" روسيا الوشيك المزعوم على أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أن كييف لا تشكر واشنطن على دعمها. قائلين في الوقت نفسه " لماذا يبدأ الشجار مع الولايات المتحدة؟ لماذا تطلب كييف المزيد من الأسلحة إذا قلت أن التهديد لم يتغير؟".وأضاف المصدر قائلا: "في أوكرانيا غير راضين عن حقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ تدابير وقائية لاحتواء روسيا".
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العالم

وكالة أمريكية: تصاعد الخلاف بين كييف وواشنطن بسبب الأزمة مع روسيا

05:57 GMT 29.01.2022
© Sputnik . stringer / الذهاب إلى بنك الصورالولايات المتحدة وأوكرانيا
الولايات المتحدة وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن زيادة التوتر السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف.
وتحدثت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، عن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوكرانيا، وذلك بشأن موقف الأخيرة من "التهديد الروسي".
وأشارت المصادر إلى أن هناك المزيد من الخلافات حول كيفية تفسير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والتعليق عليها علانية بشأن "هجوم" روسيا الوشيك المزعوم على أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أن كييف لا تشكر واشنطن على دعمها. قائلين في الوقت نفسه " لماذا يبدأ الشجار مع الولايات المتحدة؟ لماذا تطلب كييف المزيد من الأسلحة إذا قلت أن التهديد لم يتغير؟".
وأضاف المصدر قائلا: "في أوكرانيا غير راضين عن حقيقة أن الولايات المتحدة لا تتخذ تدابير وقائية لاحتواء روسيا".
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