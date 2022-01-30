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https://arabic.sputniknews.com/20220130/أطباء-يقدمون-وصفة-مميزة-لتقوية-المناعة-ضد-كورونا-1057455010.html
أطباء يقدمون وصفة مميزة لتقوية المناعة ضد "كورونا"
أطباء يقدمون وصفة مميزة لتقوية المناعة ضد "كورونا"
يحتاج المصاب بفيروس "كورونا" إلى مجموعة من الأطعمة التي تزيد معدل الأيض لديه وتعزز مناعته، بالإضافة لضرورة غناها بالفيتامينات، وأن تكون سهلة الهضم على المعدة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:34+0000
2022-01-30T10:34+0000
2022-01-30T10:34+0000
مجتمع
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أفاد عدة أطباء مختصين في مجال الصحة بأن الحفاظ على على نظام غذائي غني بالفواكه والخضار يؤدي إلى تعزيز المناعة، خاصة أثناء الإصابة بالمرض الذي يؤثر كثيرا على الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي.وبحسب ما نقلته مجلة "فوربس" عنهم، فإن الأطعمة الخفيفة تفيد أيضا في حال حدوث التهابات لأنها تكون خفيفة أثناء البلع، وخصوصا أن "أوميكرون" من أولى أعراضه النهاب الحلق.ووفقا للأطباء يجب الحرص على تناول البطاطا الحلوة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا الدهنية بما في ذلك الأسماك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أطباء يقدمون وصفة مميزة لتقوية المناعة ضد "كورونا"
يحتاج المصاب بفيروس "كورونا" إلى مجموعة من الأطعمة التي تزيد معدل الأيض لديه وتعزز مناعته، بالإضافة لضرورة غناها بالفيتامينات، وأن تكون سهلة الهضم على المعدة.
أفاد عدة أطباء مختصين في مجال الصحة بأن الحفاظ على على نظام غذائي غني بالفواكه والخضار يؤدي إلى تعزيز المناعة، خاصة أثناء الإصابة بالمرض الذي يؤثر كثيرا على الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي.
وبحسب ما نقلته مجلة "فوربس" عنهم، فإن
الأطعمة الخفيفة
تفيد أيضا في حال حدوث التهابات لأنها تكون خفيفة أثناء البلع، وخصوصا أن "أوميكرون" من أولى أعراضه النهاب الحلق.
ووفقا للأطباء يجب الحرص على تناول البطاطا الحلوة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا الدهنية بما في ذلك الأسماك.