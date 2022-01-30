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عربي
الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أنصار-الله-سنعلن-عن-عملية-عسكرية-جديدة-ضد-الإمارات-خلال-ساعات-1057484639.html
"أنصار الله": سنعلن عن عملية عسكرية جديدة ضد الإمارات خلال ساعات
"أنصار الله": سنعلن عن عملية عسكرية جديدة ضد الإمارات خلال ساعات
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، إنها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T21:34+0000
2022-01-30T21:34+0000
اليمن
أنصار الله
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وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة على تويتر إنه سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.ولم يذكر متحدث أنصار الله مزيدا من التفاصيل، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل الإمارات عن تعرض البلاد لهجوم جديد من الحوثيين.وفي 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين"..
https://arabic.sputniknews.com/20220117/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطاري-دبي-وأبو-ظبي-ومواقع-حساسة-في-الإمارات-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1056450225.html
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اليمن, أنصار الله

"أنصار الله": سنعلن عن عملية عسكرية جديدة ضد الإمارات خلال ساعات

21:34 GMT 30.01.2022
© REUTERS / REUTERS TVيحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / REUTERS TV
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قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، إنها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة على تويتر إنه سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية ومسيرات
17 يناير, 18:46 GMT
ولم يذكر متحدث أنصار الله مزيدا من التفاصيل، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل الإمارات عن تعرض البلاد لهجوم جديد من الحوثيين.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين"..
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