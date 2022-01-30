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https://arabic.sputniknews.com/20220130/أوميكرون-سيصيب-جميع-سكان-الكرة-الأرضية-تحذير-من-سرعة-انتشار-متحور-كورونا-1057482061.html
"أوميكرون سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية"... تحذير من سرعة انتشار متحور كورونا
"أوميكرون سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية"... تحذير من سرعة انتشار متحور كورونا
أكد طبيب أمراض معدية سعودي أن متحور كورونا "أوميكرون" سريع الانتشار، مؤكدا أنه سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T19:56+0000
2022-01-30T19:56+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال استشاري الأمراض المعدية طارق الأزرقي، إنه لن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية لن يصاب بمتحور أوميكرون نظرا لسرعة انتشاره.وأشار الأزرقي، في لقاء مع فضائية "الإخبارية" السعودية إلى أنه لذلك على الجميع خاصة كبار السن، ضرورة تلقي اللقاح، "حتى تكون إصابتهم خفيفة، لأن الإصابة بأوميكرون قادمة لا محالة، والحل هو اللقاح، لإكساب الجسم مناعة".ولفت الطبيب السعودي إلى أنه "في حالة الإصابة بأي متحور آخر غير أوميكرون بعد عام أو عامين ستكون الإصابة خفيفة بسبب الالتزام بتناول اللقاحات".وفي بيان لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا قالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة للمنظمة، ماريا فان كيركوف، إن "أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب؛ أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر".وتابعت أن هناك "سبباً آخر هو أننا نشهد تكاثراً لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا".وسبق وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه متحوِّر "مثير للقلق" بسبب طفراته العديدة التي تؤدي إلى زيادة خطر انتقال العدوى به واحتمال مقاومته للقاحات.
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

"أوميكرون سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية"... تحذير من سرعة انتشار متحور كورونا

19:56 GMT 30.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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أكد طبيب أمراض معدية سعودي أن متحور كورونا "أوميكرون" سريع الانتشار، مؤكدا أنه سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية.
وقال استشاري الأمراض المعدية طارق الأزرقي، إنه لن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية لن يصاب بمتحور أوميكرون نظرا لسرعة انتشاره.
وأشار الأزرقي، في لقاء مع فضائية "الإخبارية" السعودية إلى أنه لذلك على الجميع خاصة كبار السن، ضرورة تلقي اللقاح، "حتى تكون إصابتهم خفيفة، لأن الإصابة بأوميكرون قادمة لا محالة، والحل هو اللقاح، لإكساب الجسم مناعة".
ولفت الطبيب السعودي إلى أنه "في حالة الإصابة بأي متحور آخر غير أوميكرون بعد عام أو عامين ستكون الإصابة خفيفة بسبب الالتزام بتناول اللقاحات".
وفي بيان لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا قالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة للمنظمة، ماريا فان كيركوف، إن "أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب؛ أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر".
وأضافت هناك أيضا "ما يسمى الهروب المناعي، أي إمكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقاً ومن تم تطعيمهم".
وتابعت أن هناك "سبباً آخر هو أننا نشهد تكاثراً لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا".
وسبق وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه متحوِّر "مثير للقلق" بسبب طفراته العديدة التي تؤدي إلى زيادة خطر انتقال العدوى به واحتمال مقاومته للقاحات.
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