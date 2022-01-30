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https://arabic.sputniknews.com/20220130/إقالة-مدرب-المنتخب-التونسي-بعد-الخروج-من-كأس-الأمم-الأفريقية-1057480264.html
إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية
إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة المدرب منذر الكبير من قيادة المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T19:15+0000
2022-01-30T19:15+0000
2022-01-30T19:15+0000
أخبار تونس اليوم
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وكتب الاتحاد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له".وأضاف الاتحاد أنه "بالمناسبة نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية".وتابع الاتحاد: "كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة المدرب منذر الكبير من قيادة المنتخب بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية.
وكتب الاتحاد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له".
وأضاف الاتحاد أنه "بالمناسبة نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية".
وتابع الاتحاد: "كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".
وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.