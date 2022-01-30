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"الأمن القومي الروسي": من يفرض الحرب يسعى وراء تطلعات أنانية
"الأمن القومي الروسي": من يفرض الحرب يسعى وراء تطلعات أنانية
قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:32+0000
2022-01-30T08:32+0000
روسيا
العالم
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وقال باتروشيف للصحفيين: "لا نريد الحرب. ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق. وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية".الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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"الأمن القومي الروسي": من يفرض الحرب يسعى وراء تطلعات أنانية

08:32 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا لا تريد الحرب، وأولئك الذين يفرضونها في الغرب يسعون وراء تطلعاتهم الأنانية.
وقال باتروشيف للصحفيين: "لا نريد الحرب. ولسنا بحاجة إليها على الإطلاق. وأولئك الذين يفرضونها وخاصة من الغرب يسعون وراء تلفيقاتهم الأنانية".
الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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