https://arabic.sputniknews.com/20220130/البطاطس-الأرجوانية-قد-تساعد-في-الوقاية-من-السرطان-1057461104.html

البطاطس الأرجوانية قد تساعد في الوقاية من السرطان

البطاطس الأرجوانية قد تساعد في الوقاية من السرطان

وفقًا لدراسات حديثة، يمكن أن تمنع البطاطس الأرجوانية تطور سرطان القولون. هذا ممكن بسبب المواد الخاصة في تركيبتها، والتي لها أيضًا تأثير إيجابي على ضغط الدم... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T12:46+0000

2022-01-30T12:46+0000

2022-01-30T12:46+0000

مجتمع

بطاطس

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بحسب باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن البطاطس الأرجوانية أو ويتلوت هي عضو قوي ومستدير من عائلة الباذنجان(Solanaceae) غنية بمضادات الأكسدة مثل الأحماض الفينولية والأنثوسيانين. أظهرت الأبحاث السابقة أن هذه المواد المضادة للأكسدة لها خصائص مضادة للسرطان.لمعرفة كيف تؤثر هذه الخضار على خطر الإصابة بسرطان القولون، أجرى الباحثون تجربة: لمدة 13 أسبوعًا، قاموا بإطعام ثلاث مجموعات من الخنازير بثلاث أطعمة مختلفة - مجموعة تحكم، طعام عالي السعرات الحرارية، وطعام عالي السعرات الحرارية مع البطاطس الأرجوانية النيئة أو المخبوزة.ومع ذلك، فإن الخنازير التي تتغذى على البطاطس الأرجوانية كانت تحتوي على مستويات أقل بست مرات من IL-6 من المجموعة الضابطة. أعطى كل من البطاطس النيئة والمخبوزة نفس التأثير.ترتبط مستويات IL-6 بمستويات البروتينات الأخرى مثل Ki-67 التي تؤثر على تطور السرطان وانتشاره. هو بروتين يزداد عندما تنقسم الخلايا السرطانية بنشاط. يرتبط انتشار Ki-67 ارتباطًا وثيقًا بنمو الأورام في القولون والثدي والرئتين.بالطبع، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت نتائج هذه التجربة ستنطبق أيضًا على البشر. ومع ذلك، فهي واعدة بالفعل، لا سيما بالنظر إلى أن سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصًا وثاني سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.لكن الوقاية من هذا المرض لا يمكن ولا ينبغي أن تقتصر على تناول البطاطس الأرجوانية فقط. إن تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يغير مستويات IL-6 ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، حسب موقع "فود نيوز".المزيد من الفوائد الصحية للبطاطس الأرجوانيةإذا كنت بحاجة إلى دافع إضافي لإضافة فيثلوت إلى نظامك الغذائي، فاعلم أن الأحماض الفينولية والأنثوسيانين التي تحتويها يمكن أن تساعد في حماية الجسم من المشاكل الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ذلك لأن هذه المركبات تساعد في محاربة الالتهاب الذي هو أصل العديد من الأمراض المزمنة.في دراسة أجريت عام 2015، قارن العلماء مستخلص البطاطس الأرجوانية مع عقار كابتوبريل، وهو دواء لضغط الدم. ووجدوا أن مستخلص الخضروات يحسن ضغط الدم بشكل ملحوظ.بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تتمتع البطاطس الأرجوانية بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى. على سبيل المثال، غنية بالألياف وفيتامين سي، والذي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة لديك. كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, بطاطس