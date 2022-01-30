تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/البطريرك-الماروني-قرار-الحريري-تعليق-عمله-السياسي-فاجأنا-1057463144.html
البطريرك الماروني: قرار الحريري تعليق عمله السياسي "فاجأنا"
البطريرك الماروني: قرار الحريري تعليق عمله السياسي "فاجأنا"
أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن قرار رئيس "تيار المستقبل" بلبنان سعد الحريري تعليق عمله السياسي كان مفاجئا، متمنيا أن تحافظ الطائفة السنية على... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:19+0000
2022-01-30T13:19+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/92/1016639224_0:93:2637:1576_1920x0_80_0_0_c5ec0f28e7300f164bf3a5acf32f879d.jpg
وقال الراعي في كلمة له خلال قداس الأحد في "كنيسة السيدة" بالصرح البطريركي في بكركي (شرق)، اليوم الأحد: "انكفاء الحريري، فاجأنا وأثار قلقا واحتجاجا لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية"، في إشارة للطائفة السنية بالبلاد، معربا عن أمله "أن يكون قرار الحريري ظرفيا".وأضاف الراعي:" نود أن تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها، لكي تأتي الانتخابات معبرة عن موقف جميع اللبنانيين".وختم: "لأن الدولة اللبنانيّة عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحّد حيال ما يقدّم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتّحدة يضع آليّةً تنفيذيّةً للقرارات الدوليّة، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانيّة المنقسمة والضعيفة"، لافتاً إلى أن "الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، معنيّون أيضًا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته".هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري (51 عاما)، يوم الاثنين الماضي، تعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" الذي يتزعمه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/92/1016639224_207:0:2431:1668_1920x0_80_0_0_7c441adc548f7a81970211043b0fa95c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

البطريرك الماروني: قرار الحريري تعليق عمله السياسي "فاجأنا"

13:19 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Louai Besharaالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Louai Beshara
تابعنا عبر
أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن قرار رئيس "تيار المستقبل" بلبنان سعد الحريري تعليق عمله السياسي كان مفاجئا، متمنيا أن تحافظ الطائفة السنية على "تماسكها" في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الراعي في كلمة له خلال قداس الأحد في "كنيسة السيدة" بالصرح البطريركي في بكركي (شرق)، اليوم الأحد: "انكفاء الحريري، فاجأنا وأثار قلقا واحتجاجا لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية"، في إشارة للطائفة السنية بالبلاد، معربا عن أمله "أن يكون قرار الحريري ظرفيا".
وأضاف الراعي:" نود أن تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها، لكي تأتي الانتخابات معبرة عن موقف جميع اللبنانيين".
وتابع الراعي: "نظراً لأهميّة هذا الاستحقاق النيابيّ، يجب علينا جميعاً أن نواجه محاولات الالتفافِ عليه، وأن نعالج معاً بروح ميثاقيّة ووطنيّة أيّ طارئ يمكن أن يؤثّر عليه وعلى الأمل بالتغيير وعلى انتظام اتّفاق الطائف. وهذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القراراتِ الدوليّة".
وختم: "لأن الدولة اللبنانيّة عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحّد حيال ما يقدّم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتّحدة يضع آليّةً تنفيذيّةً للقرارات الدوليّة، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانيّة المنقسمة والضعيفة"، لافتاً إلى أن "الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، معنيّون أيضًا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته".
هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري (51 عاما)، يوم الاثنين الماضي، تعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" الذي يتزعمه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية