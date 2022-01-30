https://arabic.sputniknews.com/20220130/البطريرك-الماروني-قرار-الحريري-تعليق-عمله-السياسي-فاجأنا-1057463144.html

البطريرك الماروني: قرار الحريري تعليق عمله السياسي "فاجأنا"

البطريرك الماروني: قرار الحريري تعليق عمله السياسي "فاجأنا"

أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن قرار رئيس "تيار المستقبل" بلبنان سعد الحريري تعليق عمله السياسي كان مفاجئا، متمنيا أن تحافظ الطائفة السنية على... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:19+0000

2022-01-30T13:19+0000

2022-01-30T13:19+0000

العالم العربي

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وقال الراعي في كلمة له خلال قداس الأحد في "كنيسة السيدة" بالصرح البطريركي في بكركي (شرق)، اليوم الأحد: "انكفاء الحريري، فاجأنا وأثار قلقا واحتجاجا لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية"، في إشارة للطائفة السنية بالبلاد، معربا عن أمله "أن يكون قرار الحريري ظرفيا".وأضاف الراعي:" نود أن تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها، لكي تأتي الانتخابات معبرة عن موقف جميع اللبنانيين".وختم: "لأن الدولة اللبنانيّة عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحّد حيال ما يقدّم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتّحدة يضع آليّةً تنفيذيّةً للقرارات الدوليّة، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانيّة المنقسمة والضعيفة"، لافتاً إلى أن "الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، معنيّون أيضًا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته".هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري (51 عاما)، يوم الاثنين الماضي، تعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" الذي يتزعمه.

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العالم العربي