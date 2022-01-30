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الخارجية البريطانية: الحكومة تقدم تشريعا لتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا
الخارجية البريطانية: الحكومة تقدم تشريعا لتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا
أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بوريس جونسون سوف تتقدم هذا الأسبوع بتشريع إلى البرلمان يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:43+0000
2022-01-30T15:43+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بريطانيا
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وحسب رويترز، قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الأحد: "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا".وقالت: "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات"، على حد تعبيرها.وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".تأتي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية قبل زيارة مرتقبة لها إلى أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20180823/عقوبات-أوربية-روسيا-1034813773.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, بريطانيا

الخارجية البريطانية: الحكومة تقدم تشريعا لتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا

15:43 GMT 30.01.2022
© REUTERS / POOLوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / POOL
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أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بوريس جونسون سوف تتقدم هذا الأسبوع بتشريع إلى البرلمان يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا.
وحسب رويترز، قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الأحد: "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا".
Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2018
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وقالت: "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات"، على حد تعبيرها.
وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".
تأتي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية قبل زيارة مرتقبة لها إلى أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.
يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.
ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
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