الخارجية البريطانية: الحكومة تقدم تشريعا لتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا

وحسب رويترز، قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الأحد: "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا".وقالت: "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات"، على حد تعبيرها.وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".تأتي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية قبل زيارة مرتقبة لها إلى أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بوريس جونسون سوف تتقدم هذا الأسبوع بتشريع إلى البرلمان يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المحتملة على روسيا.
وحسب رويترز، قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الأحد: "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا".
وقالت: "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات"، على حد تعبيرها.
وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".
تأتي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية قبل زيارة مرتقبة لها إلى أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين.
يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.
ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".