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الخارجية المصرية: سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي
الخارجية المصرية: سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مشاركة الوزير سامح شكري في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:11+0000
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سامح شكري
وزارة الخارجية المصرية
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن شكري يشارك في الاجتماع التشاوري العربي.وقالت: "‏الآن... وزير الخارجية ‎سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية".وأوضحت أن الاجتماع سيتدارس ما تتطلبه تلك التحديات من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ودعم آليات العمل المشترك، وتعزيز ركائز الأمن القومي العربي إزاء ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.
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سامح شكري, وزارة الخارجية المصرية

الخارجية المصرية: سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي

11:11 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية مشاركة الوزير سامح شكري في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن شكري يشارك في الاجتماع التشاوري العربي.
وقالت: "‏الآن... وزير الخارجية ‎سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية".
وأوضحت أن الاجتماع سيتدارس ما تتطلبه تلك التحديات من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ودعم آليات العمل المشترك، وتعزيز ركائز الأمن القومي العربي إزاء ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.
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