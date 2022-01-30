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الصومال يأمل في مساعدة الولايات المتحدة في إعادة بناء قواته الجوية
الصومال يأمل في مساعدة الولايات المتحدة في إعادة بناء قواته الجوية
يأمل الجنرال محمود شيخ علي، قائد القوات الجوية الصومالية في حصول بلاده على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة بناء القوات الجوية . 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:22+0000
2022-01-30T09:38+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصومال
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وأعرب عن أمله في أن تساعد الولايات المتحدة القوات الجوية الصومالية في التدريب وأن تأمن لها في النهاية مروحيات وطائرات شحن.وقال بحسب الصومال اليوم: "أول ما نريده هو تدريب الطيارين والفنيين".وأضاف: "عندما تقاتل حركة الشباب في الجو وعلى الأرض يمكنك القضاء عليها في وقت قصير".
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصومال

الصومال يأمل في مساعدة الولايات المتحدة في إعادة بناء قواته الجوية

09:22 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / Feisal Omarعناصر من القوات المسلحة في الصومال
عناصر من القوات المسلحة في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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يأمل الجنرال محمود شيخ علي، قائد القوات الجوية الصومالية في حصول بلاده على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة بناء القوات الجوية .
وأعرب عن أمله في أن تساعد الولايات المتحدة القوات الجوية الصومالية في التدريب وأن تأمن لها في النهاية مروحيات وطائرات شحن.
وقال بحسب الصومال اليوم: "أول ما نريده هو تدريب الطيارين والفنيين".
وأضاف: "عندما تقاتل حركة الشباب في الجو وعلى الأرض يمكنك القضاء عليها في وقت قصير".
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