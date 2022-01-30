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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الطريقة-السرية-للجيش-الأمريكي-للنوم-في-أقل-من-دقيقتين-فيديو-1057469752.html
الطريقة السرية للجيش الأمريكي للنوم في أقل من دقيقتين... فيديو
الطريقة السرية للجيش الأمريكي للنوم في أقل من دقيقتين... فيديو
كشف خبير لياقة بدنية عن أسلوب عسكري يساعد الجنود الأمريكيين على النوم في أقل من دقيقتين في أي وقت وفي أي مكان. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:18+0000
2022-01-30T15:23+0000
نوم
الأرق
علاج الأرق
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إذا كنت أيضا (لأنك لست وحدك حقا) تعاني من الأرق، فقد ترغب في تجربة الأسلوب العسكري الذي يزعم الكثيرون أنه يساعدهم على النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم.تم مشاركة التقنية على تطبيق "تيك توك" بواسطة خبير اللياقة البدنية جوستين أوغوستين، بحسب healthy.walla.قال جوستين في الفيديو "تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وفي أي مكان، حتى في ساحة المعركة، عندما تكون البيئة غير مريحة للغاية وهناك الكثير من الضوضاء حولها، فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "وفقا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من ردود أفعالهم وتركيزهم، وهو ما نعلم جميعا أنه يتضاءل مع قلة النوم".كيف يعمل هذا؟بالنسبة للمبتدئين، خذ نفسا عميقا وابدأ في تهدئة كل جزء من جسمك من الرأس إلى القدم.وأضاف جوستين: "ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك، وأرخِ عينيك وخدودك وفكك- وركز على التنفس".وتابع: "اذهب الآن إلى أسفل العنق والكتفين. تأكد من أن كتفيك ليست متوترة. حررهما، أنزلها إلى أدنى مستوى ممكن - واترك ذراعيك مرتخية بجانبك، بما في ذلك راحة يدك وأصابعك. أثناء قيامك بذلك، تخيل شعورا دافئا ينتقل من رأسك نزولا إلى أطراف أصابعك.وتابع: "الآن، خذ نفسا عميقا وازفر ببطء، ققم بإرخاء صدرك وبطنك وفخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك".أثناء القيام بذلك، من المهم محاولة تصفية الذهن من أي فكرة أو أي شيء يضغط عليك.ويضيف خبير اللياقة البدنية: " للقيام بذلك، فكر في سيناريوهين محتملين. الأول - أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة مع سماء زرقاء صافية فوقك. والثاني - أنت مستلق في أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة تماما".إذا شعرت بالتشتت في أي لحظة، كرر عبارة "لا تفكر، لا تفكر،" لمدة 10 ثوان.وختم جوستين: "من المفترض أن تمارسها كل ليلة لمدة ستة أسابيع. اتضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنون هذه التقنية يمكنهم النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم".
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نوم, الأرق, علاج الأرق

الطريقة السرية للجيش الأمريكي للنوم في أقل من دقيقتين... فيديو

15:18 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 30.01.2022)
© Fotolia / Stokketeفتاة تعاني من الأرق
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Fotolia / Stokkete
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كشف خبير لياقة بدنية عن أسلوب عسكري يساعد الجنود الأمريكيين على النوم في أقل من دقيقتين في أي وقت وفي أي مكان.
إذا كنت أيضا (لأنك لست وحدك حقا) تعاني من الأرق، فقد ترغب في تجربة الأسلوب العسكري الذي يزعم الكثيرون أنه يساعدهم على النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم.
تم مشاركة التقنية على تطبيق "تيك توك" بواسطة خبير اللياقة البدنية جوستين أوغوستين، بحسب healthy.walla.
قال جوستين في الفيديو "تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وفي أي مكان، حتى في ساحة المعركة، عندما تكون البيئة غير مريحة للغاية وهناك الكثير من الضوضاء حولها، فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "وفقا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من ردود أفعالهم وتركيزهم، وهو ما نعلم جميعا أنه يتضاءل مع قلة النوم".
@justin_agustin Technique to falling asleep in 2 minutes! Insp. AsapSCIENCE on YT #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac #learnontiktok #howto ♬ You - Petit Biscuit
كيف يعمل هذا؟
بالنسبة للمبتدئين، خذ نفسا عميقا وابدأ في تهدئة كل جزء من جسمك من الرأس إلى القدم.
وأضاف جوستين: "ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك، وأرخِ عينيك وخدودك وفكك- وركز على التنفس".
وتابع: "اذهب الآن إلى أسفل العنق والكتفين. تأكد من أن كتفيك ليست متوترة. حررهما، أنزلها إلى أدنى مستوى ممكن - واترك ذراعيك مرتخية بجانبك، بما في ذلك راحة يدك وأصابعك. أثناء قيامك بذلك، تخيل شعورا دافئا ينتقل من رأسك نزولا إلى أطراف أصابعك.
وتابع: "الآن، خذ نفسا عميقا وازفر ببطء، ققم بإرخاء صدرك وبطنك وفخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك".
أثناء القيام بذلك، من المهم محاولة تصفية الذهن من أي فكرة أو أي شيء يضغط عليك.
ويضيف خبير اللياقة البدنية: " للقيام بذلك، فكر في سيناريوهين محتملين. الأول - أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة مع سماء زرقاء صافية فوقك. والثاني - أنت مستلق في أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة تماما".
إذا شعرت بالتشتت في أي لحظة، كرر عبارة "لا تفكر، لا تفكر،" لمدة 10 ثوان.
وختم جوستين: "من المفترض أن تمارسها كل ليلة لمدة ستة أسابيع. اتضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنون هذه التقنية يمكنهم النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم".
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