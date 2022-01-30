https://arabic.sputniknews.com/20220130/الطريقة-السرية-للجيش-الأمريكي-للنوم-في-أقل-من-دقيقتين-فيديو-1057469752.html

الطريقة السرية للجيش الأمريكي للنوم في أقل من دقيقتين... فيديو

الطريقة السرية للجيش الأمريكي للنوم في أقل من دقيقتين... فيديو

كشف خبير لياقة بدنية عن أسلوب عسكري يساعد الجنود الأمريكيين على النوم في أقل من دقيقتين في أي وقت وفي أي مكان. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T15:18+0000

2022-01-30T15:18+0000

2022-01-30T15:23+0000

نوم

الأرق

علاج الأرق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102516/40/1025164020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_998fc51cff6c878c6585f62b972cea7d.jpg

إذا كنت أيضا (لأنك لست وحدك حقا) تعاني من الأرق، فقد ترغب في تجربة الأسلوب العسكري الذي يزعم الكثيرون أنه يساعدهم على النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم.تم مشاركة التقنية على تطبيق "تيك توك" بواسطة خبير اللياقة البدنية جوستين أوغوستين، بحسب healthy.walla.قال جوستين في الفيديو "تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وفي أي مكان، حتى في ساحة المعركة، عندما تكون البيئة غير مريحة للغاية وهناك الكثير من الضوضاء حولها، فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "وفقا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من ردود أفعالهم وتركيزهم، وهو ما نعلم جميعا أنه يتضاءل مع قلة النوم".كيف يعمل هذا؟بالنسبة للمبتدئين، خذ نفسا عميقا وابدأ في تهدئة كل جزء من جسمك من الرأس إلى القدم.وأضاف جوستين: "ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك، وأرخِ عينيك وخدودك وفكك- وركز على التنفس".وتابع: "اذهب الآن إلى أسفل العنق والكتفين. تأكد من أن كتفيك ليست متوترة. حررهما، أنزلها إلى أدنى مستوى ممكن - واترك ذراعيك مرتخية بجانبك، بما في ذلك راحة يدك وأصابعك. أثناء قيامك بذلك، تخيل شعورا دافئا ينتقل من رأسك نزولا إلى أطراف أصابعك.وتابع: "الآن، خذ نفسا عميقا وازفر ببطء، ققم بإرخاء صدرك وبطنك وفخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك".أثناء القيام بذلك، من المهم محاولة تصفية الذهن من أي فكرة أو أي شيء يضغط عليك.ويضيف خبير اللياقة البدنية: " للقيام بذلك، فكر في سيناريوهين محتملين. الأول - أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة مع سماء زرقاء صافية فوقك. والثاني - أنت مستلق في أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة تماما".إذا شعرت بالتشتت في أي لحظة، كرر عبارة "لا تفكر، لا تفكر،" لمدة 10 ثوان.وختم جوستين: "من المفترض أن تمارسها كل ليلة لمدة ستة أسابيع. اتضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنون هذه التقنية يمكنهم النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نوم, الأرق, علاج الأرق