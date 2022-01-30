تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/العراق-حريق-ضخم-في-الكاظمية-صور-1057447754.html
العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور
العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور
نشب حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية التعاونية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:27+0000
2022-01-30T06:27+0000
2022-01-30T06:27+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101575/72/1015757209_0:6:2464:1392_1920x0_80_0_0_15ed6615c74cd9a286d341a86bfd68ef.jpg
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعله في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101575/72/1015757209_161:0:2358:1648_1920x0_80_0_0_fbfdd20a9c06bcf96c77050f30a9c27a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق
العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور
نشب حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية التعاونية.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب
موقع "السومرية نيوز"
العراقي.
وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعله في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.
ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.