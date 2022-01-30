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العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور
العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور
نشب حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:27+0000
2022-01-30T06:27+0000
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وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعله في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق

العراق... حريق ضخم في الكاظمية... صور

06:27 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubyeالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubye
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نشب حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعله في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.
ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.
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