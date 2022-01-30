الشوط الأول... السنغال 1 * غينيا الاستوائية 0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يتبع
تبدأ بعد قليل مباراة السنغال وغينيا الإستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
19:41 GMT 30.01.2022
19:39 GMT 30.01.2022
حارس غينيا يتصدى لكرة رائعة من لاعب السنغال
19:35 GMT 30.01.2022
هجمة مرتدة للسنغال تنتهي خارج الملعب
19:33 GMT 30.01.2022
30 دقيقة من زمن الشوط الأول، والنتيجة 1 مقابل لا شيء للسنغال
19:33 GMT 30.01.2022
كرات متبادلة وضغط كبير من قبل غينيا الإستوائية في محاولة للتعويض
19:31 GMT 30.01.2022
ماني يصنع وديديو يسجل الهدف الأول لمنتخب السنغال في مرمى غينيا
19:29 GMT 30.01.2022
الهدف الأول للسينغال
19:27 GMT 30.01.2022
ضربة حرة لغينيا الاستوائية
19:23 GMT 30.01.2022
خطأ على اللاعب بابا جاي
19:22 GMT 30.01.2022
كالعادة هجمة مرتدة غينية تجاه السنغال
19:22 GMT 30.01.2022
فرصة لهز الشباك الغينية من قبل فريق السنغال
19:21 GMT 30.01.2022
إنذار للاعب السنغال بابا جاي
19:20 GMT 30.01.2022
هجوم من فريق السنغال، ويتحول لهجمة مرتدة من غنينا الإستوائية
19:14 GMT 30.01.2022
البطاقة الصفراء كانت لمدافع السنغال ساليو سيس بعد تدخل متهور على المنافس
19:14 GMT 30.01.2022
لعب هادئ وسط المعلب... وهجمات مرتدة دائمة من غينيا الإستوائية
19:13 GMT 30.01.2022
كرات متبادلة وسط المعلب بين لاعبي السنغال...
19:13 GMT 30.01.2022
ضغط متواصل من غينيا الاستوائية
19:11 GMT 30.01.2022
كارت أصفر للاعب السنغال
19:10 GMT 30.01.2022
تدخل قوي بين لاعبي منتخب السنغال وغينيا الإستوائية
19:08 GMT 30.01.2022
المواجهة الثانية بين السنغال وغينيا الإستوائية في كأس الأمم الأفريقية