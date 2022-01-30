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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بث-مباشر-السنغال-0--غينيا-الاستوائية-0-في-ربع-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1057479317.html
الشوط الأول... السنغال 1 * غينيا الاستوائية 0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
الشوط الأول... السنغال 1 * غينيا الاستوائية 0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
تبدأ بعد قليل مباراة السنغال وغينيا الإستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T18:37+0000
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بطولة الأمم الأفريقية 2021
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منتخب السنغال في أرض الملعب قبل المبارة مع بولندا - سبوتنيك عربي

الشوط الأول... السنغال 1 * غينيا الاستوائية 0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

18:37 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 30.01.2022)
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يتبع
تبدأ بعد قليل مباراة السنغال وغينيا الإستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
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19:41 GMT 30.01.2022
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حارس غينيا يتصدى لكرة رائعة من لاعب السنغال
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19:33 GMT 30.01.2022
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19:33 GMT 30.01.2022
كرات متبادلة وضغط كبير من قبل غينيا الإستوائية في محاولة للتعويض
19:31 GMT 30.01.2022
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19:22 GMT 30.01.2022
كالعادة هجمة مرتدة غينية تجاه السنغال
19:22 GMT 30.01.2022
فرصة لهز الشباك الغينية من قبل فريق السنغال
19:21 GMT 30.01.2022
إنذار للاعب السنغال بابا جاي
19:20 GMT 30.01.2022
هجوم من فريق السنغال، ويتحول لهجمة مرتدة من غنينا الإستوائية
19:14 GMT 30.01.2022
البطاقة الصفراء كانت لمدافع السنغال ساليو سيس بعد تدخل متهور على المنافس
19:14 GMT 30.01.2022
لعب هادئ وسط المعلب... وهجمات مرتدة دائمة من غينيا الإستوائية
19:13 GMT 30.01.2022
كرات متبادلة وسط المعلب بين لاعبي السنغال...
19:13 GMT 30.01.2022
ضغط متواصل من غينيا الاستوائية
19:11 GMT 30.01.2022
كارت أصفر للاعب السنغال
19:10 GMT 30.01.2022
تدخل قوي بين لاعبي منتخب السنغال وغينيا الإستوائية
19:08 GMT 30.01.2022
المواجهة الثانية بين السنغال وغينيا الإستوائية في كأس الأمم الأفريقية
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