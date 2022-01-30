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https://arabic.sputniknews.com/20220130/بعد-إعلان-صديقته-الاعتداء-عليها-بالضرب-مانشيستر-يونايتد-يوقف-لاعبه-ماسون-غرينوود-عن-اللعب-1057474083.html
بعد إعلان صديقته الاعتداء عليها بالضرب... مانشيستر يونايتد يوقف لاعبه ماسون غرينوود عن اللعب
بعد إعلان صديقته الاعتداء عليها بالضرب... مانشيستر يونايتد يوقف لاعبه ماسون غرينوود عن اللعب
أعلن فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، منع لاعبه ماسون غرينوود من اللعب أو التمرن مع الفريق. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:27+0000
2022-01-30T16:27+0000
2022-01-30T16:27+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب أ ف ب، أكد النادي أن هذا القرار مستمر حتى إشعار آخر.وقد قام ماسون جرينوود بالاعتداء على صديقته هارييت روبسون، التي نشرت صورا لهذا الاعتداء.وقد أظهرت الصور التي نشرتها صديقة ماسون، كدمات في جسدها، وأكدت أن صورها وهي غارقة في الدماء "لمن يريد معرفة ماذا فعل ماسون غرينوود بي".وحسب صحيفة إندبندنت فقال النادي في بيان له اليوم الأحد، إنه لا يوافق على العنف بأي طريقة، ولذلك فهناك قلق بشأن الصور التي تم بثها عبر السوشيال ميديا. وأشار النادي إلى أنه لن يتم التعلق مجددا على الأمر حتى تتبين الحقائق. وتبحث شرطة مانشيستر في الصور التي تم بثها بشأن ماسون الذي لعب لفريقه هذا الموسم 24 مباراة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
بعد إعلان صديقته الاعتداء عليها بالضرب... مانشيستر يونايتد يوقف لاعبه ماسون غرينوود عن اللعب
أعلن فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، منع لاعبه ماسون غرينوود من اللعب أو التمرن مع الفريق.
وحسب أ ف ب، أكد النادي أن هذا القرار مستمر حتى إشعار آخر.
وقد قام ماسون جرينوود بالاعتداء على صديقته هارييت روبسون، التي نشرت صورا لهذا الاعتداء.
وقد أظهرت الصور التي نشرتها صديقة ماسون، كدمات في جسدها، وأكدت أن صورها وهي غارقة في الدماء "لمن يريد معرفة ماذا فعل ماسون غرينوود بي".
وحسب
صحيفة إندبندنت
فقال النادي في بيان له اليوم الأحد، إنه لا يوافق على العنف بأي طريقة، ولذلك فهناك قلق بشأن الصور التي تم بثها عبر السوشيال ميديا.
وأشار النادي إلى أنه لن يتم التعلق مجددا على الأمر حتى تتبين الحقائق. وتبحث شرطة مانشيستر في الصور التي تم بثها بشأن ماسون الذي لعب لفريقه هذا الموسم 24 مباراة.