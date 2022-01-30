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بينها سوريا والسعودية... 5 دول عربية تعرض إنشاء مدن صناعية في العراق
بينها سوريا والسعودية... 5 دول عربية تعرض إنشاء مدن صناعية في العراق
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، في العراق، اليوم الأحد، أنها تلقت عروض من 5 دول عربية لإنشاء مدن صناعية في العراق. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:55+0000
2022-01-30T17:02+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
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وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أنه "بعد صدور قانون هيئة المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 تم تفعيل دور هيئة المدن الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020"، لافتا الى أن "الهيئة استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات".وأشار إلى أن "إنشاء مدن صناعية يأتي لأهميتها في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن تجاوز العشوائيات من خلال بناء المدن الصناعية بخدمات تم التركيز عليها وإعطاؤها أهمية كبيرة ولذلك تم التأسيس لهكذا مدن في كل محافظة".وشدد محمد على أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة المدن الصناعية والتي ستكون مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد".وأكد أن "تلك المدن لها أهمية كبيرة منها موقعها الجغرافي الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي قد تكون رخوة أمنيا ستتحول إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد".
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أخبار العراق اليوم, العراق

بينها سوريا والسعودية... 5 دول عربية تعرض إنشاء مدن صناعية في العراق

16:55 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 30.01.2022)
© AFP 2021 / SABAH ARARمنشأة لتوليد الطاقة في بغداد
منشأة لتوليد الطاقة في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / SABAH ARAR
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أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، في العراق، اليوم الأحد، أنها تلقت عروض من 5 دول عربية لإنشاء مدن صناعية في العراق.
وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أنه "بعد صدور قانون هيئة المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 تم تفعيل دور هيئة المدن الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020"، لافتا الى أن "الهيئة استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات".
وأشار إلى أن "إنشاء مدن صناعية يأتي لأهميتها في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن تجاوز العشوائيات من خلال بناء المدن الصناعية بخدمات تم التركيز عليها وإعطاؤها أهمية كبيرة ولذلك تم التأسيس لهكذا مدن في كل محافظة".

ولفت إلى "وجود توجه من الدول المجاورة لبناء مدن صناعية في العراق وقد تلقينا عدة عروض من سوريا والأردن والسعودية وإيران والكويت"، مشيرا إلى أنه "تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها".

وشدد محمد على أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة المدن الصناعية والتي ستكون مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد".
وأكد أن "تلك المدن لها أهمية كبيرة منها موقعها الجغرافي الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي قد تكون رخوة أمنيا ستتحول إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد".
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