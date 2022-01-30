تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/ترامب-سنفكر-في-العفو-عن-مثيري-شغب-6-يناير-إذا-أعيد-انتخابي-وسنستعيد-البيت-الأبيض-في-2024-1057450379.html
ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024
ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيفكر في العفو عن الأشخاص المتهمين والمحكوم ‏عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:07+0000
2022-01-30T08:07+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057450227_0:0:1936:1089_1920x0_80_0_0_3b49a35b0fa1b2c3660ec5fcff7a47a8.jpg
وأضاف خلال تجمع حاشد في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت: "إذا ترشحت للرئاسة وفزت، فسنعامل هؤلاء الأشخاص من أحداث "6 يناير" بإنصاف، سنعاملهم بإنصاف، وإذا تطلب الأمر العفو سنمنحهم العفو، لأنهم يعاملون بشكل غير عادل".وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تم توجيه اتهامات إلى 761 شخصا في تمرد الكابيتول.ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمعه أمس السبت عن إعادة ترشحه رسميا، لكنه ألمح إلى الخطوة خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه.وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في يناير 2021 لعزل ترامب بشأن دوره في التحريض على أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزله.وليست هذه المرة الأولى التي وعد فيها ترامب بالعفو عن حلفائه وأنصاره، ففي الأسبوع الأخير في منصبه، أصدر أكثر من 140 عفوا وتخفيف أحكام، بما في ذلك لكبير الاستراتيجيين السابق، ستيف بانون، كما أنه أصدر عفوا عن حلفاء له مثل روجر ستون، وبول مانافورت، وجورج بابادوبولوس.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057450227_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_ff7f76dceea364cc2af2bfe2adf60a2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024

08:07 GMT 30.01.2022
© REUTERS / GO NAKAMURAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / GO NAKAMURA
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيفكر في العفو عن الأشخاص المتهمين والمحكوم ‏عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، إذا قرر الترشح وأعيد انتخابه.‏
وأضاف خلال تجمع حاشد في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت: "إذا ترشحت للرئاسة وفزت، فسنعامل هؤلاء الأشخاص من أحداث "6 يناير" بإنصاف، سنعاملهم بإنصاف، وإذا تطلب الأمر العفو سنمنحهم العفو، لأنهم يعاملون بشكل غير عادل".
وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تم توجيه اتهامات إلى 761 شخصا في تمرد الكابيتول.
ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمعه أمس السبت عن إعادة ترشحه رسميا، لكنه ألمح إلى الخطوة خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه.

وقال ترامب في خطابه: "في عام 2024، سنستعيد ذلك المنزل الجميل الذي تصادف أنه أبيض اللون، إنه رائع جدا، ونحبه جميعا، سنستعيد البيت الأبيض".

وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في يناير 2021 لعزل ترامب بشأن دوره في التحريض على أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزله.
وليست هذه المرة الأولى التي وعد فيها ترامب بالعفو عن حلفائه وأنصاره، ففي الأسبوع الأخير في منصبه، أصدر أكثر من 140 عفوا وتخفيف أحكام، بما في ذلك لكبير الاستراتيجيين السابق، ستيف بانون، كما أنه أصدر عفوا عن حلفاء له مثل روجر ستون، وبول مانافورت، وجورج بابادوبولوس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية