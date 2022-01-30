ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024
© REUTERS / GO NAKAMURAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيفكر في العفو عن الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، إذا قرر الترشح وأعيد انتخابه.
وأضاف خلال تجمع حاشد في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت: "إذا ترشحت للرئاسة وفزت، فسنعامل هؤلاء الأشخاص من أحداث "6 يناير" بإنصاف، سنعاملهم بإنصاف، وإذا تطلب الأمر العفو سنمنحهم العفو، لأنهم يعاملون بشكل غير عادل".
وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تم توجيه اتهامات إلى 761 شخصا في تمرد الكابيتول.
BREAKING: President Trump promises to PARDON Jan. 6 prisoners if he runs and wins in 2024 pic.twitter.com/teYbYNBcuB— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) January 30, 2022
ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمعه أمس السبت عن إعادة ترشحه رسميا، لكنه ألمح إلى الخطوة خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه.
وقال ترامب في خطابه: "في عام 2024، سنستعيد ذلك المنزل الجميل الذي تصادف أنه أبيض اللون، إنه رائع جدا، ونحبه جميعا، سنستعيد البيت الأبيض".
Trump: "in 2024 were going to take back that beautiful beautiful House, that happens to be white". pic.twitter.com/PhY9oxMD5G— חסידישע מידיא (@realhasidic) January 30, 2022
وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في يناير 2021 لعزل ترامب بشأن دوره في التحريض على أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزله.
وليست هذه المرة الأولى التي وعد فيها ترامب بالعفو عن حلفائه وأنصاره، ففي الأسبوع الأخير في منصبه، أصدر أكثر من 140 عفوا وتخفيف أحكام، بما في ذلك لكبير الاستراتيجيين السابق، ستيف بانون، كما أنه أصدر عفوا عن حلفاء له مثل روجر ستون، وبول مانافورت، وجورج بابادوبولوس.