https://arabic.sputniknews.com/20220130/ترامب-سنفكر-في-العفو-عن-مثيري-شغب-6-يناير-إذا-أعيد-انتخابي-وسنستعيد-البيت-الأبيض-في-2024-1057450379.html

ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024

ترامب: سنفكر في العفو عن مثيري شغب "6 يناير" إذا أعيد انتخابي... وسنستعيد البيت الأبيض في 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيفكر في العفو عن الأشخاص المتهمين والمحكوم ‏عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T08:07+0000

2022-01-30T08:07+0000

2022-01-30T08:07+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وأضاف خلال تجمع حاشد في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت: "إذا ترشحت للرئاسة وفزت، فسنعامل هؤلاء الأشخاص من أحداث "6 يناير" بإنصاف، سنعاملهم بإنصاف، وإذا تطلب الأمر العفو سنمنحهم العفو، لأنهم يعاملون بشكل غير عادل".وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تم توجيه اتهامات إلى 761 شخصا في تمرد الكابيتول.ولم يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمعه أمس السبت عن إعادة ترشحه رسميا، لكنه ألمح إلى الخطوة خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مؤيديه.وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في يناير 2021 لعزل ترامب بشأن دوره في التحريض على أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزله.وليست هذه المرة الأولى التي وعد فيها ترامب بالعفو عن حلفائه وأنصاره، ففي الأسبوع الأخير في منصبه، أصدر أكثر من 140 عفوا وتخفيف أحكام، بما في ذلك لكبير الاستراتيجيين السابق، ستيف بانون، كما أنه أصدر عفوا عن حلفاء له مثل روجر ستون، وبول مانافورت، وجورج بابادوبولوس.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب