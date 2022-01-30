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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/خبير-أوروبا-الشرقية-لا-تستطيع-أن-تتحمل-أي-تصعيد-1057457396.html
خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد
خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": البنتاغون يؤكد أن 8500 جنديا أمريكيًا جاهزون للانتشار في أوروبا الشرقية، الصورايخ تقصف منزل الحلبوسي في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:21+0000
2022-01-30T11:21+0000
إيديكس 2021
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد
خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد
أكّدت مصادر إعلامية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد اجتماعا، الاثنين الماضي، عبر تقنية الفيديو مع حلفاء أوروبيين في إطار مساعي من قبل دول الغرب نحو الاتفاق على استراتيجية مشتركة للتعامل مع روسيا.وحول موضوع نشر 8500 جندي أمريكي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أوروبا الشرقية، أكّد الخبير العسكري، العميد علي مقصود، خلال حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية" أن:وأضاف الخبير العسكري: "إن إعلان أمريكا التي تطبِّل وتقول بأنها وضعت هذا العدد من الجنود بجهوزية عالية، ما هو إلا إعلان تستخدمه للتخويف والترهيب، وفي حقيقة الأمر لا هذا العدد ولا غيره من الجنود قادرون على الدخول في مواجهة مع القوات الروسية".خبير عراقي: لأول مرة بعد سنوات من الاستقرار يُضرب منزل في المناطق الساخنةتستمر التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل الكبيرة في العراق خاصة بعد نتائج الانتخابات العراقية والتي أظهرت نتائجها خسارة كبيرة للكثير من الأحزاب التي كانت متنفذة في الدولة وفي الدورات البرلمانية السابقة، وكانت المحكمة الاتحادية قد حسمت موقفها وصادقت على قانونية الجلسة الأولى والتي أثمرت عن فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان ولدورة ثانية. وبعد قرار المحكمة بساعات قليلة، تم قصف منزل الأخير، الكائن في قضاء الكرمة، بثلاثة صواريخ من نوع (كاتيوشا) تاركا أضرارا مادية، فيما أصيب طفل لا يتجاوز الخمسة أعوام بجروح بليغة.وحول مسألة تراجع الوضع الأمني في البلاد، قال الخبير في الشأن العراقي والمحلل السياسي،محمد الفيصل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "شؤون عسكرية":وفي الحلقة، تناقش أيضا مواضيع: واشنطن تصادق على صفقة عسكرية لمصر، بريطانيا تطور مدمرات حربية جديدة لسلاح بحريتها.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد

11:21 GMT 30.01.2022
إيديكس 2021
خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": البنتاغون يؤكد أن 8500 جنديا أمريكيًا جاهزون للانتشار في أوروبا الشرقية، الصورايخ تقصف منزل الحلبوسي في الكرمة واستنفار أمني في العاصمة بغداد.
أكّدت مصادر إعلامية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد اجتماعا، الاثنين الماضي، عبر تقنية الفيديو مع حلفاء أوروبيين في إطار مساعي من قبل دول الغرب نحو الاتفاق على استراتيجية مشتركة للتعامل مع روسيا.
وحول موضوع نشر 8500 جندي أمريكي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أوروبا الشرقية، أكّد الخبير العسكري، العميد علي مقصود، خلال حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية" أن:
"أوروبا لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد أو مواجهة ضد روسيا وذلك لأن روسيا تمتلك أوراقا قوية وأنها قادرة على حسم الأمور".
وأضاف الخبير العسكري: "إن إعلان أمريكا التي تطبِّل وتقول بأنها وضعت هذا العدد من الجنود بجهوزية عالية، ما هو إلا إعلان تستخدمه للتخويف والترهيب، وفي حقيقة الأمر لا هذا العدد ولا غيره من الجنود قادرون على الدخول في مواجهة مع القوات الروسية".

خبير عراقي: لأول مرة بعد سنوات من الاستقرار يُضرب منزل في المناطق الساخنة

تستمر التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل الكبيرة في العراق خاصة بعد نتائج الانتخابات العراقية والتي أظهرت نتائجها خسارة كبيرة للكثير من الأحزاب التي كانت متنفذة في الدولة وفي الدورات البرلمانية السابقة، وكانت المحكمة الاتحادية قد حسمت موقفها وصادقت على قانونية الجلسة الأولى والتي أثمرت عن فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان ولدورة ثانية. وبعد قرار المحكمة بساعات قليلة، تم قصف منزل الأخير، الكائن في قضاء الكرمة، بثلاثة صواريخ من نوع (كاتيوشا) تاركا أضرارا مادية، فيما أصيب طفل لا يتجاوز الخمسة أعوام بجروح بليغة.
وحول مسألة تراجع الوضع الأمني في البلاد، قال الخبير في الشأن العراقي والمحلل السياسي،محمد الفيصل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "شؤون عسكرية":

إن "هذه هي المرة الأولى بعد مرور سنوات من الاستقرار الأمني في البلاد، يتم ضرب منزل في المناطق الساخنة وبالفعل هناك خلافات سنية سنية بين الأطراف، ولكن هذا لايمنع أن يكون هناك دورلتظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية) وكذلك لا يمنع أن بعض الفصائل أو العصابات أو حتى الميليشيات أن تقوم بمثل هكذا اعتداءات".

وفي الحلقة، تناقش أيضا مواضيع: واشنطن تصادق على صفقة عسكرية لمصر، بريطانيا تطور مدمرات حربية جديدة لسلاح بحريتها.
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.
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