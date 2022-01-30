https://arabic.sputniknews.com/20220130/خبير-أوروبا-الشرقية-لا-تستطيع-أن-تتحمل-أي-تصعيد-1057457396.html

خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد

خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": البنتاغون يؤكد أن 8500 جنديا أمريكيًا جاهزون للانتشار في أوروبا الشرقية، الصورايخ تقصف منزل الحلبوسي في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:21+0000

2022-01-30T11:21+0000

2022-01-30T11:21+0000

إيديكس 2021

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد خبير: أوروبا الشرقية لا تستطيع أن تتحمل أي تصعيد

أكّدت مصادر إعلامية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد اجتماعا، الاثنين الماضي، عبر تقنية الفيديو مع حلفاء أوروبيين في إطار مساعي من قبل دول الغرب نحو الاتفاق على استراتيجية مشتركة للتعامل مع روسيا.وحول موضوع نشر 8500 جندي أمريكي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أوروبا الشرقية، أكّد الخبير العسكري، العميد علي مقصود، خلال حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية" أن:وأضاف الخبير العسكري: "إن إعلان أمريكا التي تطبِّل وتقول بأنها وضعت هذا العدد من الجنود بجهوزية عالية، ما هو إلا إعلان تستخدمه للتخويف والترهيب، وفي حقيقة الأمر لا هذا العدد ولا غيره من الجنود قادرون على الدخول في مواجهة مع القوات الروسية".خبير عراقي: لأول مرة بعد سنوات من الاستقرار يُضرب منزل في المناطق الساخنةتستمر التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل الكبيرة في العراق خاصة بعد نتائج الانتخابات العراقية والتي أظهرت نتائجها خسارة كبيرة للكثير من الأحزاب التي كانت متنفذة في الدولة وفي الدورات البرلمانية السابقة، وكانت المحكمة الاتحادية قد حسمت موقفها وصادقت على قانونية الجلسة الأولى والتي أثمرت عن فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان ولدورة ثانية. وبعد قرار المحكمة بساعات قليلة، تم قصف منزل الأخير، الكائن في قضاء الكرمة، بثلاثة صواريخ من نوع (كاتيوشا) تاركا أضرارا مادية، فيما أصيب طفل لا يتجاوز الخمسة أعوام بجروح بليغة.وحول مسألة تراجع الوضع الأمني في البلاد، قال الخبير في الشأن العراقي والمحلل السياسي،محمد الفيصل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "شؤون عسكرية":وفي الحلقة، تناقش أيضا مواضيع: واشنطن تصادق على صفقة عسكرية لمصر، بريطانيا تطور مدمرات حربية جديدة لسلاح بحريتها.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.

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2022

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