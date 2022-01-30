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https://arabic.sputniknews.com/20220130/ظهور-سلالة-فرعية-من-متحور-أوميكرون-في-الجزائر--1057461417.html
ظهور سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" في الجزائر
ظهور سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" في الجزائر
كشف فوزي درار مدير عام معهد باستور، عن ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون هي "BA2" و"BA3" في الجزائر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:50+0000
2022-01-30T12:50+0000
فيروس كورونا
الجزائر
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وقال المسؤول الطبي إن متحور أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى "دلتا" بسبب سرعة انتشاره، بحسب صحيفة "النهار".وأوضح درار أن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، خلافا للوضع في العام الماضي، على الرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا.وأشار درار إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة إصابات بسلالتي "بي إيه 2"، "BA2" التي تشهد انتشارا واسعا في بعض الدول الأوروبية".لكن درار وجه تطمينات بأن انتشار هذه السلالات لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة.وعن عدد الإصابات بالمتحور الجديد، ذكر درار أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/مسؤول-جزائري-يكشف-حقيقة-استمرار-تأجيل-الدراسة-بسبب-كورونا-1057133567.html
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فيروس كورونا, الجزائر

ظهور سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" في الجزائر

12:50 GMT 30.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمخاوف من كورونا في الجزائر
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
تابعنا عبر
كشف فوزي درار مدير عام معهد باستور، عن ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون هي "BA2" و"BA3" في الجزائر.
وقال المسؤول الطبي إن متحور أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى "دلتا" بسبب سرعة انتشاره، بحسب صحيفة "النهار".
فيروس كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
مسؤول جزائري يكشف حقيقة استمرار تأجيل الدراسة بسبب كورونا
25 يناير, 12:13 GMT
وأوضح درار أن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، خلافا للوضع في العام الماضي، على الرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا.
وأشار درار إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة إصابات بسلالتي "بي إيه 2"، "BA2" التي تشهد انتشارا واسعا في بعض الدول الأوروبية".
لكن درار وجه تطمينات بأن انتشار هذه السلالات لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة.
وعن عدد الإصابات بالمتحور الجديد، ذكر درار أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
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