ظهور سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" في الجزائر

وقال المسؤول الطبي إن متحور أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى "دلتا" بسبب سرعة انتشاره، بحسب صحيفة "النهار".وأوضح درار أن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، خلافا للوضع في العام الماضي، على الرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا.وأشار درار إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة إصابات بسلالتي "بي إيه 2"، "BA2" التي تشهد انتشارا واسعا في بعض الدول الأوروبية".لكن درار وجه تطمينات بأن انتشار هذه السلالات لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة.وعن عدد الإصابات بالمتحور الجديد، ذكر درار أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وأوضح درار أن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، خلافا للوضع في العام الماضي، على الرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا.
وأشار درار إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة إصابات بسلالتي "بي إيه 2"، "BA2" التي تشهد انتشارا واسعا في بعض الدول الأوروبية".
لكن درار وجه تطمينات بأن انتشار هذه السلالات لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة.
وعن عدد الإصابات بالمتحور الجديد، ذكر درار أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.