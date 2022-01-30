كتب دامبييف أن البنية التحتية التي بنتها الصين على هذه الشعاب الاصطناعية مثيرة للإعجاب. في كل من الشعاب المرجانية الثلاثة الرئيسية، تم إنشاء مدارج وحظائر من ثلاثة أنواع: صغيرة للمقاتلات، ومتوسطة - للقاذفات وناقلات Xian H-6. أكبرها يمكن أن تستوعب طائرات النقل العسكرية Y-20 و إيل-76، وطائرة الصهريج إيل-78، ورادارات الطيران KJ2000.تتنازع ست دول في جنوب شرق آسيا على الانتماء الإقليمي لأرخبيل سبراتلي. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم، يُفترض أن الأرخبيل غني بالمواد الهيدروكربونية. لكل متنافس، من بروناي إلى الفلبين، وحدة عسكرية صغيرة في سبراتلي، لكن الصين هي الوحيدة التي توسع وجودها من خلال بناء جزر اصطناعية.
ظهر على الإنترنت أول فيديو عالي الجودة لمقاتلات جيش التحرير الشعبي الصيني على الشعاب المرجانية الاصطناعية في يونغشو (الصليب الناري) في أرخبيل سبراتلي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي. مقاتلات "J-11" و"سو-30 إم كي" تعمل هناك في أزواج على أساس التناوب.
كتب دامبييف أن البنية التحتية التي بنتها الصين على هذه الشعاب الاصطناعية مثيرة للإعجاب. في كل من الشعاب المرجانية الثلاثة الرئيسية، تم إنشاء مدارج وحظائر من ثلاثة أنواع: صغيرة للمقاتلات، ومتوسطة - للقاذفات وناقلات Xian H-6. أكبرها يمكن أن تستوعب طائرات النقل العسكرية Y-20 و إيل-76، وطائرة الصهريج إيل-78، ورادارات الطيران KJ2000.
تتنازع ست دول في جنوب شرق آسيا على الانتماء الإقليمي لأرخبيل سبراتلي. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم، يُفترض أن الأرخبيل غني بالمواد الهيدروكربونية. لكل متنافس، من بروناي إلى الفلبين، وحدة عسكرية صغيرة في سبراتلي، لكن الصين هي الوحيدة التي توسع وجودها من خلال بناء جزر اصطناعية.