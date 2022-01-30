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عرض قاعدة جوية صينية على شعاب مرجانية اصطناعية...فيديو
عرض قاعدة جوية صينية على شعاب مرجانية اصطناعية...فيديو
ظهر على الإنترنت أول فيديو عالي الجودة لمقاتلات جيش التحرير الشعبي الصيني على الشعاب المرجانية الاصطناعية في يونغشو (الصليب الناري) في أرخبيل سبراتلي المتنازع... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T05:18+0000
2022-01-30T05:18+0000
رصد عسكري
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كتب دامبييف أن البنية التحتية التي بنتها الصين على هذه الشعاب الاصطناعية مثيرة للإعجاب. في كل من الشعاب المرجانية الثلاثة الرئيسية، تم إنشاء مدارج وحظائر من ثلاثة أنواع: صغيرة للمقاتلات، ومتوسطة - للقاذفات وناقلات Xian H-6. أكبرها يمكن أن تستوعب طائرات النقل العسكرية Y-20 و إيل-76، وطائرة الصهريج إيل-78، ورادارات الطيران KJ2000.تتنازع ست دول في جنوب شرق آسيا على الانتماء الإقليمي لأرخبيل سبراتلي. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم، يُفترض أن الأرخبيل غني بالمواد الهيدروكربونية. لكل متنافس، من بروناي إلى الفلبين، وحدة عسكرية صغيرة في سبراتلي، لكن الصين هي الوحيدة التي توسع وجودها من خلال بناء جزر اصطناعية.
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رصد عسكري

عرض قاعدة جوية صينية على شعاب مرجانية اصطناعية...فيديو

05:18 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEمقاتلة صينية
مقاتلة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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ظهر على الإنترنت أول فيديو عالي الجودة لمقاتلات جيش التحرير الشعبي الصيني على الشعاب المرجانية الاصطناعية في يونغشو (الصليب الناري) في أرخبيل سبراتلي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي. مقاتلات "J-11" و"سو-30 إم كي" تعمل هناك في أزواج على أساس التناوب.
كتب دامبييف أن البنية التحتية التي بنتها الصين على هذه الشعاب الاصطناعية مثيرة للإعجاب. في كل من الشعاب المرجانية الثلاثة الرئيسية، تم إنشاء مدارج وحظائر من ثلاثة أنواع: صغيرة للمقاتلات، ومتوسطة - للقاذفات وناقلات Xian H-6. أكبرها يمكن أن تستوعب طائرات النقل العسكرية Y-20 و إيل-76، وطائرة الصهريج إيل-78، ورادارات الطيران KJ2000.
تتنازع ست دول في جنوب شرق آسيا على الانتماء الإقليمي لأرخبيل سبراتلي. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم، يُفترض أن الأرخبيل غني بالمواد الهيدروكربونية. لكل متنافس، من بروناي إلى الفلبين، وحدة عسكرية صغيرة في سبراتلي، لكن الصين هي الوحيدة التي توسع وجودها من خلال بناء جزر اصطناعية.
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