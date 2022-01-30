عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة الإسرائيلية تنديدا بمصادرة أراضيهم

القدس - سبوتنيك. يأتي ذلك احتجاجا على مخططات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين البدو من النقب، ومصادرة أراضيهم من خلال تجريفها.وتنظم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب. وذلك ضمن سلسلة خطوات، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب.ويطالب المحتجون بإطلاق سراح باقي الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات التي جرت قبل أسبوعين في النقب أثناء تصديهم لمحاولات السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضيهم، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة الإخلال بالنظام العام. وقبل نحو أسبوعين تظاهر آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، على مفرق سعوة – الأطرش في النقب جنوبي إسرائيل، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.
تظاهر العشرات من الفلسطينيين، اليوم الأحد، قبالة مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية، احتجاجا على مصادرة أراضيهم.
القدس - سبوتنيك. يأتي ذلك احتجاجا على مخططات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين البدو من النقب، ومصادرة أراضيهم من خلال تجريفها.
وتنظم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب. وذلك ضمن سلسلة خطوات، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب.
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح باقي الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات التي جرت قبل أسبوعين في النقب أثناء تصديهم لمحاولات السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضيهم، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وقبل نحو أسبوعين تظاهر آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، على مفرق سعوة – الأطرش في النقب جنوبي إسرائيل، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.