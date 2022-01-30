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https://arabic.sputniknews.com/20220130/عشرات-الفلسطينيين-يتظاهرون-أمام-مقر-الحكومة-الإسرائيلية-تنديدا-بمصادرة-أراضيهم-1057454917.html
عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة الإسرائيلية تنديدا بمصادرة أراضيهم
عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة الإسرائيلية تنديدا بمصادرة أراضيهم
تظاهر العشرات من الفلسطينيين، اليوم الأحد، قبالة مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية، احتجاجا على مصادرة أراضيهم. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:24+0000
2022-01-30T10:24+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. يأتي ذلك احتجاجا على مخططات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين البدو من النقب، ومصادرة أراضيهم من خلال تجريفها.وتنظم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب. وذلك ضمن سلسلة خطوات، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب.ويطالب المحتجون بإطلاق سراح باقي الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات التي جرت قبل أسبوعين في النقب أثناء تصديهم لمحاولات السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضيهم، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة الإخلال بالنظام العام. وقبل نحو أسبوعين تظاهر آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، على مفرق سعوة – الأطرش في النقب جنوبي إسرائيل، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/جدار-حديدي-عازل-ما-مدى-إمكانية-تنفيذ-تهديدات-بينيت-بشأن-مدينة-النقب؟-1057442477.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة الإسرائيلية تنديدا بمصادرة أراضيهم

10:24 GMT 30.01.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAرد فعل النساء الفلسطينيات بيتنما تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير منزلهم في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، 28 ديسمبر 2021
رد فعل النساء الفلسطينيات بيتنما تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير منزلهم في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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تظاهر العشرات من الفلسطينيين، اليوم الأحد، قبالة مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية، احتجاجا على مصادرة أراضيهم.
القدس - سبوتنيك. يأتي ذلك احتجاجا على مخططات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين البدو من النقب، ومصادرة أراضيهم من خلال تجريفها.

وتنظم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب. وذلك ضمن سلسلة خطوات، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت قبل الماضي في النقب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
جدار حديدي عازل.. ما مدى إمكانية تنفيذ تهديدات بينيت بشأن النقب؟
أمس, 20:13 GMT
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح باقي الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات التي جرت قبل أسبوعين في النقب أثناء تصديهم لمحاولات السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضيهم، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقبل نحو أسبوعين تظاهر آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، على مفرق سعوة – الأطرش في النقب جنوبي إسرائيل، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.
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