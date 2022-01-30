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https://arabic.sputniknews.com/20220130/مرشحة-رئاسية-فرنسية-تقترح-عقد-مؤتمر-روسي-أوروبي-حول-الأمن-1057469512.html
مرشحة رئاسية فرنسية تقترح عقد مؤتمر روسي أوروبي حول الأمن
مرشحة رئاسية فرنسية تقترح عقد مؤتمر روسي أوروبي حول الأمن
طرحت المرشحة الرئاسية من المحافظين الفرنسيين، ورئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس، مبادرة لعقد مؤتمر حول الأمن في أوروبا بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:13+0000
2022-01-30T15:13+0000
روسيا
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باريس- سبوتنيك. وأخبرت بيكريس تلفزيون "فرانس 3": "كما أفهم، يوجد اليوم قلق مشروع من جانب روسيا بشأن نشاط الحلف (شمال الأطلسي) بالقرب من حدودها، والذي يمكن أن يكون موجها ضدها".وأضافت: "لذلك، نحتاج إلى التحدث، نحتاج إلى مؤتمر حول الأمن في أوروبا مع مشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي". ورحبت بالحوار القائم بين فرنسا وروسيا وشددت على ضرورة الحفاظ عليه لضمان السلام على الحدود الأوروبية.وتابعت: "في الوقت نفسه، يجب أن نكون حازمين للغاية في هذا الحوار. حدود أوكرانيا مصونة، ويجب أن نحميها، لأن فرنسا اليوم عضو في الناتو - تحالف سيحمي الدول ذات السيادة الواقعة على حدودها".في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بحشد القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم للغزو. قالت روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا، مؤكدة أن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها.بالأمس، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.بدورها، أعربت روسيا عن مخاوفها بشأن نشاط الناتو بالقرب من حدودها والدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة عدد المدربين الغربيين في منطقة دونباس الانفصالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بريطانيا-تدرس-إرسال-المزيد-من-القوات-والأسلحة-الدفاعية-إلى-أوروبا-الشرقية-1057456867.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

مرشحة رئاسية فرنسية تقترح عقد مؤتمر روسي أوروبي حول الأمن

15:13 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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طرحت المرشحة الرئاسية من المحافظين الفرنسيين، ورئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس، مبادرة لعقد مؤتمر حول الأمن في أوروبا بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي.
باريس- سبوتنيك. وأخبرت بيكريس تلفزيون "فرانس 3": "كما أفهم، يوجد اليوم قلق مشروع من جانب روسيا بشأن نشاط الحلف (شمال الأطلسي) بالقرب من حدودها، والذي يمكن أن يكون موجها ضدها".
وأضافت: "لذلك، نحتاج إلى التحدث، نحتاج إلى مؤتمر حول الأمن في أوروبا مع مشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي". ورحبت بالحوار القائم بين فرنسا وروسيا وشددت على ضرورة الحفاظ عليه لضمان السلام على الحدود الأوروبية.
وتابعت: "في الوقت نفسه، يجب أن نكون حازمين للغاية في هذا الحوار. حدود أوكرانيا مصونة، ويجب أن نحميها، لأن فرنسا اليوم عضو في الناتو - تحالف سيحمي الدول ذات السيادة الواقعة على حدودها".
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
بريطانيا تدرس إرسال المزيد من القوات والأسلحة الدفاعية إلى أوروبا الشرقية
11:12 GMT
في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بحشد القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم للغزو. قالت روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا، مؤكدة أن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها.
بالأمس، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
بدورها، أعربت روسيا عن مخاوفها بشأن نشاط الناتو بالقرب من حدودها والدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة عدد المدربين الغربيين في منطقة دونباس الانفصالية.
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