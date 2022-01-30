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https://arabic.sputniknews.com/20220130/مشروب-مثالي-لتحسين-النوم-1057451946.html
مشروب مثالي لتحسين النوم
مشروب مثالي لتحسين النوم
تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيرينا ريل، عن مشروب مثالي لتحسين النوم. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:53+0000
2022-01-30T08:53+0000
2022-01-30T08:53+0000
مجتمع
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ونصحت: "لتحسين نوعية النوم، من المفيد شرب منقوع من شاي الصفصاف قبل النوم"، مشيرة إلى أن هذا المشروب له تأثير مهدئ.بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مفيد جدًا لصحة الرجال. شاي الصفصاف له تأثير إيجابي على عمل غدة البروستاتا، ويقلل من خطر الإصابة بأورام الأعضاء التناسلية الذكرية.المشروب من هذا النبات مفيد أيضًا للنساء: فهو يخفف الألم أثناء الدورة الشهرية، كما يوصى بشربه للنساء الحوامل المصابات بالتسمم، وفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مشروب مثالي لتحسين النوم
تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيرينا ريل، عن مشروب مثالي لتحسين النوم.
ونصحت:
"لتحسين نوعية النوم، من المفيد شرب منقوع من شاي
الصفصاف قبل النوم"، مشيرة إلى أن هذا المشروب له تأثير مهدئ.
وبحسب الخبيرة فإن شاي الصفصاف يحتوي على الكثير من فيتامينات ب، كما أنه غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والفوسفور. في الوقت نفسه، فهو غير ضار على الإطلاق لجسمنا: يمكنك تناوله بأي كميات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مفيد جدًا لصحة الرجال. شاي الصفصاف له تأثير إيجابي على عمل غدة البروستاتا، ويقلل من خطر الإصابة بأورام الأعضاء التناسلية الذكرية.
المشروب من هذا النبات مفيد أيضًا للنساء: فهو يخفف الألم أثناء الدورة الشهرية، كما يوصى بشربه للنساء الحوامل المصابات بالتسمم، وفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس".