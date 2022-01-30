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مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير في بوليفيا
مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير في بوليفيا
أفادت وسائل إعلام محلية، بأن حافلة ركاب سقطت من طريق جبلي في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T02:50+0000
2022-01-30T02:50+0000
أخبار بوليفيا
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مكسيكو- سبوتنيك. وأشارت صحيفة "كوريو ديل سور" البوليفية، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من الشرطة البوليفية، وقع الحادث فجرا، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى القريب.وذكرت المصادر أن حافلة تابعة لاتحاد "كامي 16 يوليو" سقطت من سفح الجبل وكانت تقل موظفي شركة "كامي" للتعدين.وحسب تقارير إعلامية كان بين الركاب مديرون تنفيذيون في الشركة.
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أخبار بوليفيا

مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير في بوليفيا

02:50 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Aizar Raldesتشاكالتاي الجليدي، بوليفيا، عام 2009
تشاكالتاي الجليدي، بوليفيا، عام 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Aizar Raldes
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أفادت وسائل إعلام محلية، بأن حافلة ركاب سقطت من طريق جبلي في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
مكسيكو- سبوتنيك. وأشارت صحيفة "كوريو ديل سور" البوليفية، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من الشرطة البوليفية، وقع الحادث فجرا، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى القريب.
وذكرت المصادر أن حافلة تابعة لاتحاد "كامي 16 يوليو" سقطت من سفح الجبل وكانت تقل موظفي شركة "كامي" للتعدين.
وحسب تقارير إعلامية كان بين الركاب مديرون تنفيذيون في الشركة.
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