مصر... اندلاع حريق هائل بمحيط مسجد الحسين

وقال موقع "مصراوي" إن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريقن وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب الحريق بجوار مسجد الإمام الحسين.وفور تلقي البلاغ، تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.يذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء المصرية، من السيطرة على حريق نشب بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط، جنوبي القاهرة.وأفادت صحيفة أخبار اليوم، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بالقرب من مسجد الحسين، في الحي الذي يحمل نفس الاسم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال موقع "مصراوي" إن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريقن وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب الحريق بجوار مسجد الإمام الحسين.
وفور تلقي البلاغ، تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.
يذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء المصرية، من السيطرة على حريق نشب بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط، جنوبي القاهرة.
وأفادت صحيفة أخبار اليوم، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.