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مصر... اندلاع حريق هائل بمحيط مسجد الحسين
مصر... اندلاع حريق هائل بمحيط مسجد الحسين
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بالقرب من مسجد الحسين، في الحي الذي يحمل نفس الاسم بالعاصمة المصرية القاهرة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T21:12+0000
2022-01-30T21:28+0000
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وقال موقع "مصراوي" إن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريقن وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب الحريق بجوار مسجد الإمام الحسين.وفور تلقي البلاغ، تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.يذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء المصرية، من السيطرة على حريق نشب بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط، جنوبي القاهرة.وأفادت صحيفة أخبار اليوم، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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العالم العربي

مصر... اندلاع حريق هائل بمحيط مسجد الحسين

21:12 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 21:28 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحريق في خط للبترول الخام على طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة، مصر 14 يوليو 2020
حريق في خط للبترول الخام على طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة، مصر 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بالقرب من مسجد الحسين، في الحي الذي يحمل نفس الاسم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال موقع "مصراوي" إن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريقن وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب الحريق بجوار مسجد الإمام الحسين.
وفور تلقي البلاغ، تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.
يذكر أنه في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء المصرية، من السيطرة على حريق نشب بمسجد علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط، جنوبي القاهرة.
وأفادت صحيفة أخبار اليوم، بأن قوات الحماية المدنية والإطفاء وبمساعدة الأهالي وسكان المنطقة نجحت في إخماد الحريق الذي شَّب في المسجد التراثي، حيث التهمت النيران معظم أسقف المسجد من الداخل،والمكون من الأخشاب.
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