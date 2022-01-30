هرتسوغ: هناك شيء مميز في الجالية اليهودية بالإمارات

وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر بالعربية والإنجليزية والعبرية: "زرت وقابلت العديد من الجاليات اليهودية حول العالم، لكن هناك شيئا مميزا في مقابلة الجالية اليهودية في دولة الإمارات".وأضاف: "سعدت بلقاء جالية رائعة ومتجددة وحاصلة على اعتراف رسمي من الدولة. روح التسامح والتعايش في دولة الإمارات قدوة لكل المنطقة".وخلال اللقاء، قال لوفد من الجالية اليهودية في الإمارات على ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية: " "نحن نرسل معا رسالة أمل، سلام، تعاون، وازدهار. لا شك في أنه يجب سماع الرسالة أكثر بين العائلات والأفراد من الشرق الأوسط، إذا كنا نعتزم أن نظهر لهم أن هناك طريقا آخر".ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، هناك اليوم في الإمارات نحو ألف يهودي يتحدثون الإنجليزية يعيش 75% منهم في دبي و25% في أبوظبي، يعملون في مجالات مختلفة بينها التدريس و والميكانيكا وهندسة البرمجيات والطب وريادة الأعمال، وجاؤوا إلى المنطقة من أماكن مختلفة، منها أمريكا الشمالية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا ودول عربية.وكان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ قد وصل صباح اليوم الأحد، رفقة زوجته، إلى الإمارات في زيارة رسمية، التقى خلالها وزير خارجية الدولة الخليجية عبد الله بن زايد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، الجالية اليهودية في دولة الإمارات، التي يجري فيها زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر بالعربية والإنجليزية والعبرية: "زرت وقابلت العديد من الجاليات اليهودية حول العالم، لكن هناك شيئا مميزا في مقابلة الجالية اليهودية في دولة الإمارات".
وأضاف: "سعدت بلقاء جالية رائعة ومتجددة وحاصلة على اعتراف رسمي من الدولة. روح التسامح والتعايش في دولة الإمارات قدوة لكل المنطقة".
زرت وقابلت العديد من الجاليات اليهودية حول العالم، لكن هناك شيء مميز في مقابلة الجالية اليهودية في دولة الإمارات. سعدت بلقاء جالية رائعة ومتجددة وحاصلة على اعتراف رسمي من الدولة. روح التسامح والتعايش في دولة الإمارات قدوة لكل المنطقة. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/52ynDgJ8K4
وخلال اللقاء، قال لوفد من الجالية اليهودية في الإمارات على ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية: " "نحن نرسل معا رسالة أمل، سلام، تعاون، وازدهار. لا شك في أنه يجب سماع الرسالة أكثر بين العائلات والأفراد من الشرق الأوسط، إذا كنا نعتزم أن نظهر لهم أن هناك طريقا آخر".
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، هناك اليوم في الإمارات نحو ألف يهودي يتحدثون الإنجليزية يعيش 75% منهم في دبي و25% في أبوظبي، يعملون في مجالات مختلفة بينها التدريس و والميكانيكا وهندسة البرمجيات والطب وريادة الأعمال، وجاؤوا إلى المنطقة من أماكن مختلفة، منها أمريكا الشمالية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا ودول عربية.
وكان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ قد وصل صباح اليوم الأحد، رفقة زوجته، إلى الإمارات في زيارة رسمية، التقى خلالها وزير خارجية الدولة الخليجية عبد الله بن زايد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.