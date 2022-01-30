هرتسوغ يطير إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد.. "فرصة لتحول تاريخي"
© AP Photo / Markus Schreiberمحمد بن زايد
© AP Photo / Markus Schreiber
غادر إسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.
ونشر هرتسوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه سيزور الإمارات، ويلتقي بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد.
לא בכל יום אנחנו זוכים ונרגשים לעשות היסטוריה, הבוקר זהו בוקר שכזה. ממריא כעת עם רעייתי מיכל לביקור היסטורי באיחוד האמירויות. הביקור מסמל יותר מכל את בשורת השלום בין העמים ובשורה למזרח התיכון כולו. מודה ליורש העצר, @MohamedBinZayed על הזמנתו שמשמעותה הזדמנות חשובה לשינוי היסטורי. pic.twitter.com/a5wDxR9X2w— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022
وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.
הרצוג המריא לאיחוד האמירויות: "מביאים איתנו בשורת שלום"— חדשות 13 (@newsisrael13) January 30, 2022
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(צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ) pic.twitter.com/cSAlQvM9Jy
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.