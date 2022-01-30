https://arabic.sputniknews.com/20220130/هرتسوغ-يطير-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-فرصة-لتحول-تاريخي-1057448171.html

هرتسوغ يطير إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد.. "فرصة لتحول تاريخي"

هرتسوغ يطير إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد.. "فرصة لتحول تاريخي"

غادر إسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T06:52+0000

2022-01-30T06:52+0000

2022-01-30T06:52+0000

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ونشر هرتسوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه سيزور الإمارات، ويلتقي بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد.وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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العالم العربي, أخبار محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم