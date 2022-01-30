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https://arabic.sputniknews.com/20220130/-مجلة-بانتسير-تزيد-طول-مخالبها-1057447076.html
مجلة: "بانتسير" تزيد طول مخالبها
مجلة: "بانتسير" تزيد طول مخالبها
أدت تجربة الصراعات العسكرية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى تطوير النظام الصاروخي المدفعي "بانتسير". 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T05:39+0000
2022-01-30T05:39+0000
رصد عسكري
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بفضل الرادار الأكثر حساسية والصواريخ الجديدة، زاد النظام بشكل كبير من منطقة تدمير الأهداف، بما في ذلك الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة.وفقًا لـ "19FortyFive"، يزيد رادار الصفيف التدريجي المحسن في "بانتسير-إس إم" من نطاق اكتشاف الهدف الأقصى إلى 75 كيلومترًا.نتيجة لذلك، سيكون بانتسير المحدث قادرًا على تهديد حتى الطائرات الأسرع من الصوت واعتراض الهجمات من الصواريخ الأرضية الأسرع من الصوت. يخطط لاستخدام صواريخ أخرى - من عيار أصغر، لتدمير الطائرات المسيرة المصنوعة يدويًا.ويشير المنشور إلى أن "الكشف عن الأهداف الجوية البعيدة وتدميرها سيسمح لبانتسير بإبعاد الطائرات المسيرة التي لا يمكن ملاحظتها إلى وراء النطاق الفعال للمراقبة".ببساطة، سيتم تدمير الطائرات المسيرة قبل دخولها منطقة استخدام أسلحتها ومعدات المراقبة الخاصة بها.
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رصد عسكري

مجلة: "بانتسير" تزيد طول مخالبها

05:39 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov / الذهاب إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أدت تجربة الصراعات العسكرية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى تطوير النظام الصاروخي المدفعي "بانتسير".
بفضل الرادار الأكثر حساسية والصواريخ الجديدة، زاد النظام بشكل كبير من منطقة تدمير الأهداف، بما في ذلك الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة.
وفقًا لـ "19FortyFive"، يزيد رادار الصفيف التدريجي المحسن في "بانتسير-إس إم" من نطاق اكتشاف الهدف الأقصى إلى 75 كيلومترًا.

كما زود النظام بصاروخ جديد يبلغ مداه 40 كيلومترًا وارتفاع الضربة حوالي 17 كيلومترًا. وزادت سرعة الصاروخ، ما سمح له باعتراض الأهداف التي تتحرك بسرعات تصل إلى 2.9 ماخ، أو كيلومتر واحد في الثانية.

نتيجة لذلك، سيكون بانتسير المحدث قادرًا على تهديد حتى الطائرات الأسرع من الصوت واعتراض الهجمات من الصواريخ الأرضية الأسرع من الصوت. يخطط لاستخدام صواريخ أخرى - من عيار أصغر، لتدمير الطائرات المسيرة المصنوعة يدويًا.
ويشير المنشور إلى أن "الكشف عن الأهداف الجوية البعيدة وتدميرها سيسمح لبانتسير بإبعاد الطائرات المسيرة التي لا يمكن ملاحظتها إلى وراء النطاق الفعال للمراقبة".
ببساطة، سيتم تدمير الطائرات المسيرة قبل دخولها منطقة استخدام أسلحتها ومعدات المراقبة الخاصة بها.
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