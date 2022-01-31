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https://arabic.sputniknews.com/20220131/أطعمة-لا-يجب-تناولها-لمرضى-التهاب-المفاصل-1057533244.html
أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل
أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل
يسبب التهاب المفاصل، الذي يُترك دون علاج، ضررًا دائمًا للمفاصل والعظام وأجزاء أخرى من الجسم. يتحدث موقع "ميديك فوروم" عن بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:28+0000
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مجتمع
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يمكن السيطرة على التهاب المفاصل عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي اليومي. لالتهاب المفاصل، تجنب السكر والأطعمة السكرية، والابتعاد عن اللحوم المصنعة وجميع أنواعها مثل النقانق. تجنب الأطعمة الغنية بالغلوتين وأدرج المزيد من الأطعمة الخالية من الغلوتين في نظامك الغذائي للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل. تعتبر الأطعمة المعالجة، مثل حبوب الإفطار والمخبوزات، خطرة على هؤلاء المرضى.ابتعد عن المشروبات الكحولية، واستخدم كمية أقل من الملح، وخفف من قلي طعامك بأكثر قدر ممكن. تناول الكثير من الفواكه والخضروات الصحية. لا تنس أن عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل قابلة للتعديل. إن إجراء تغييرات في نمط الحياة لا يقلل فقط من احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل نفسه، بل يقلل أيضًا من تفاقمه.تشمل عوامل الخطر الشائعة القابلة للتعديل الإفراط في الشرب والتدخين والسمنة. العمر والجنس والوراثة ثابتة. بمعنى آخر، إذا عانى أقاربك من التهاب المفاصل، فمن المرجح أن تختبر ذلك. من المهم للغاية مراقبة نظامك الغذائي وممارسة الرياضة. من السهل السيطرة على التهاب المفاصل الذي يتم تشخيصه مبكرًا وسيقل الألم.
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مجتمع

أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل

11:28 GMT 31.01.2022
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Dirima
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يسبب التهاب المفاصل، الذي يُترك دون علاج، ضررًا دائمًا للمفاصل والعظام وأجزاء أخرى من الجسم. يتحدث موقع "ميديك فوروم" عن بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل.
يمكن السيطرة على التهاب المفاصل عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي اليومي. لالتهاب المفاصل، تجنب السكر والأطعمة السكرية، والابتعاد عن اللحوم المصنعة وجميع أنواعها مثل النقانق. تجنب الأطعمة الغنية بالغلوتين وأدرج المزيد من الأطعمة الخالية من الغلوتين في نظامك الغذائي للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل. تعتبر الأطعمة المعالجة، مثل حبوب الإفطار والمخبوزات، خطرة على هؤلاء المرضى.
ابتعد عن المشروبات الكحولية، واستخدم كمية أقل من الملح، وخفف من قلي طعامك بأكثر قدر ممكن. تناول الكثير من الفواكه والخضروات الصحية. لا تنس أن عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل قابلة للتعديل. إن إجراء تغييرات في نمط الحياة لا يقلل فقط من احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل نفسه، بل يقلل أيضًا من تفاقمه.
تشمل عوامل الخطر الشائعة القابلة للتعديل الإفراط في الشرب والتدخين والسمنة. العمر والجنس والوراثة ثابتة. بمعنى آخر، إذا عانى أقاربك من التهاب المفاصل، فمن المرجح أن تختبر ذلك. من المهم للغاية مراقبة نظامك الغذائي وممارسة الرياضة. من السهل السيطرة على التهاب المفاصل الذي يتم تشخيصه مبكرًا وسيقل الألم.
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