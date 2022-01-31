https://arabic.sputniknews.com/20220131/استعيدي-وهج-الشباب-5-طرق-للتخلص-من-الخطوط-الدقيقة-على-جبينك-1057539158.html

استعيدي وهج الشباب... 5 طرق للتخلص من الخطوط الدقيقة على جبينك

استعيدي وهج الشباب... 5 طرق للتخلص من الخطوط الدقيقة على جبينك

مع تقدمنا ​​في السن، تميل بشرتنا إلى فقدان الكولاجين الطبيعي الخاص بها، ينتج عن ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تعتبر علامات مبكرة للشيخوخة المسؤولة عن تدمير... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T13:51+0000

2022-01-31T13:51+0000

2022-01-31T13:51+0000

العناية بالبشرة

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والشخص المتجهم والذي عادة ما يقطب حاجبيه، هو الأكثر عرضة لظهور هذه الخطوط على الجبهة، لكن هناك عوامل أخرى مختلفة مثل التعرض للشمس لفترات طويلة وترقق الجلد والوراثة وفقدان الكولاجين والشيخوخة وفقدان مرونة الجلد.إذا كنت شخصا منزعجا بسبب ظهور الخطوط الدقيقة على جبهتك، فهذه أخبار جيدة لك - يمكن تقليل ظهور هذه الخطوط عبر عدة وسائل بحسب onlymyhealth:1.استخدم واقي الشمسيمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة (A) والأشعة فوق البنفسجية (B) إتلاف بشرتك إلى حد كبير، إذ تخترق طبقات الجلد وتتسرب عميقا، وتسبب تلف الجلد عن طريق قتل خلاياه.يمكن أن يؤدي التعرض المطول لبشرتك لهذه الإشعاعات الضارة إلى التسبب في مشاكل جلدية مختلفة مثل فقدان الكولاجين والشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة وفرط التصبغ والجلد المترهل ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد.البقاء في الشمس لفترة طويلة دون أي حماية يؤدي إلى فقدان الكولاجين في الجلد مما يؤدي إلى انخفاض مرونته، ومن ثم ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.يساعد استخدام الواقي من الشمس على تقليل الضرر الذي تسببه أشعة الشمس الضارة عن طريق منعها من التوغل بشكل أعمق في طبقات الجلد.2. الإقلاع عن التدخينلا يؤثر تدخين التبغ فقط على الأعضاء الداخلية للجسم، بل يمكن أن يكون له آثار ضارة على بشرتك أيضا.يؤدي التدخين قصير المدى إلى اصفرار أطراف الأصابع وجفاف الجلد وانتفاخ العينين والتصبغ وترهل الجلد.من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التعرض المطول لدخان التبغ إلى فقدان الكولاجين وتسريع الشيخوخة من خلال الظهور المبكر للخطوط الدقيقة والتجاعيد على بشرتك.3. ترطيب البشرةلا يقتصر الأمر على الأشخاص ذوي البشرة الجافة والمتقشرة الذين يحتاجون إلى مرطب فحسب، بل هو عنصر أساسي للعناية بالبشرة يحتاج إلى استخدامه من قبل الجميع بغض النظر عن الظروف الجوية ونوع البشرة.مع تقدم بشرتك في العمر، تفقد خصائصها في الاحتفاظ بالرطوبة وبالتالي تحتاج إلى الترطيب بين الحين والآخر.يميل الجلد الذي يفتقر إلى الترطيب إلى أن يبدو باهتا مع بشرة غير متساوية ويشعر بالجفاف والحكة، وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في وقت مبكر.4. الكريمات المضادة للتجاعيدتتوفر الكريمات المضادة للتجاعيد على نطاق واسع في الأسواق، وعند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون فعالة جدا في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.يمكن استخدام الكريمات التي تتكون من مصل الريتينول أو كريم أساسه الببتيد من أجل منع وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.يساعد مصل الريتينول في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، وتحفيز إنتاج الأوعية الدموية الجديدة في الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة ويمحو البقع العمرية ويحسن لون البشرة.فيما تعتبر كريمات الببتيد خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتقليل ظهور الخطوط الدقيقة لأنها تساعد في تقليل الالتهاب وتترك بشرتك تبدو أكثر نعومة.يمكن وضع مصل الريتينول مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم أو كريم مضاد للشيخوخة قائم على الببتيد في الليل.5. علاجات مكافحة الشيخوخةمع تقدم العمر تميل خلايا الجلد إلى الانقسام ببطء وتصبح الطبقة الداخلية من الجلد أرق.يؤثر ترقق الجلد هذا على بنية الجلد ويقلل من مرونته وخطوطه، ما ويؤدي إلى ظهور مشاكل مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.من أجل الحد من ظهور علامات الشيخوخة هذه ولمنعها، هناك الكثير من العلاجات التجميلية المتاحة مثل الوخز بالإبر الدقيقة ومعززات البشرة والبلازما الغنية بالصفائح الدموية.والوخز بالإبر الدقيقة يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد مما يساعد بدوره على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة ويمنحك توهجا شبابسا.ومعززات البشرة- Skin Booster هو علاج للبشرة اكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة للذين يعانون من بشرة جافة وباهتة مصحوبة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة.يقال إن هذه المعززات توفر التجديد للبشرة مع الترطيب وتحسين لون البشرة وتقليل العلامات المبكرة للشيخوخة.

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العناية بالبشرة