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الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش
الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش
قام المطورون من جامعة فليندرز الأسترالية بتطوير بدلة غطس تقي من سمكة القرش في حال التعرض لهجوم. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:16+0000
2022-01-31T08:16+0000
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وتم عرض البدلة للبيع مقابل 570 دولارا عبر موقع "شارك ستوب".ووفقا للموقع المذكور، تم استخدام تقنيات جديدة، وتم نجاح تجربتها على سمكة القرش الأبيض.يدّعي المطورون أن البدلة تقلل من عمق لدغة الأسماك المفترسة. ثبت أن المادة أقوى من مادة الكيفلار والصلب، كما أنها تستخدم في صناعة الدروع الباليستية.ويتراوح سمك بذلة الغوص من 2 إلى 7 ملليمترات.
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مجتمع

الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش

08:16 GMT 31.01.2022
© Photo / pixabay/SarahRichterArtفتاة تسبح وجها لوجه أمام سمكة قرش
فتاة تسبح وجها لوجه أمام سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Photo / pixabay/SarahRichterArt
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قام المطورون من جامعة فليندرز الأسترالية بتطوير بدلة غطس تقي من سمكة القرش في حال التعرض لهجوم.
وتم عرض البدلة للبيع مقابل 570 دولارا عبر موقع "شارك ستوب".
ووفقا للموقع المذكور، تم استخدام تقنيات جديدة، وتم نجاح تجربتها على سمكة القرش الأبيض.
يدّعي المطورون أن البدلة تقلل من عمق لدغة الأسماك المفترسة. ثبت أن المادة أقوى من مادة الكيفلار والصلب، كما أنها تستخدم في صناعة الدروع الباليستية.
ويتراوح سمك بذلة الغوص من 2 إلى 7 ملليمترات.
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