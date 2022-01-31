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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الخبراء-يطورون-بدلة-غطس-تتحمل-لدغة-سمكة-القرش-1057489712.html
الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش
الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش
قام المطورون من جامعة فليندرز الأسترالية بتطوير بدلة غطس تقي من سمكة القرش في حال التعرض لهجوم. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:16+0000
2022-01-31T08:16+0000
2022-01-31T08:16+0000
مجتمع
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وتم عرض البدلة للبيع مقابل 570 دولارا عبر موقع "شارك ستوب".ووفقا للموقع المذكور، تم استخدام تقنيات جديدة، وتم نجاح تجربتها على سمكة القرش الأبيض.يدّعي المطورون أن البدلة تقلل من عمق لدغة الأسماك المفترسة. ثبت أن المادة أقوى من مادة الكيفلار والصلب، كما أنها تستخدم في صناعة الدروع الباليستية.ويتراوح سمك بذلة الغوص من 2 إلى 7 ملليمترات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الخبراء يطورون بدلة غطس تتحمل لدغة سمكة القرش
قام المطورون من جامعة فليندرز الأسترالية بتطوير بدلة غطس تقي من سمكة القرش في حال التعرض لهجوم.
وتم عرض البدلة للبيع مقابل 570 دولارا عبر
موقع
"شارك ستوب".
ووفقا للموقع المذكور، تم استخدام تقنيات جديدة، وتم نجاح تجربتها على سمكة القرش الأبيض.
يدّعي المطورون أن البدلة تقلل من عمق لدغة الأسماك المفترسة. ثبت أن المادة أقوى من مادة الكيفلار والصلب، كما أنها تستخدم في صناعة الدروع الباليستية.
ويتراوح سمك بذلة الغوص من 2 إلى 7 ملليمترات.