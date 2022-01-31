https://arabic.sputniknews.com/20220131/السفير-الروسي-في-لندن-لا-أفهم-كيف-تريد-الذهاب-إلى-روسيا-وتهدد-بفرض-عقوبات--1057540492.html

السفير الروسي في لندن: لا أفهم كيف تريد الذهاب إلى روسيا وتهدد بفرض عقوبات

السفير الروسي في لندن: لا أفهم كيف تريد الذهاب إلى روسيا وتهدد بفرض عقوبات

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، متحدثًا عن احتمال زيارة وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين إلى موسكو، إنه لا يفهم كيف تستعد لزيارة روسيا، وفي الوقت... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T14:22+0000

2022-01-31T14:22+0000

2022-01-31T14:29+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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في وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني أن وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس سيتوجهان إلى موسكو لإجراء محادثات في الأيام القليلة المقبلة.هذا وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس الأحد، إن لندن لا تستبعد إمكانية مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيين الروس" في لندن كجزء من تشديد نظام العقوبات ضد روسيا في حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا. هذا ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" ، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا ، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة في نفس الوقت. في الوقت نفسه ، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله ، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.

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روسيا, أخبار أوكرانيا