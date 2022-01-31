الكويت تبدأ استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية

وحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أنه فتح باب استقبال الطلبات لـ"لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقمياً بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة".وحدد مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، "مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو".وأوضح المسؤول المصرفي الكويتي أن "الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022".يشار إلى أن البنك المركزي، كان قد أقر العام الماضي، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
يشار إلى أن البنك المركزي، كان قد أقر العام الماضي، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.
ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.