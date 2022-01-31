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الكويت تبدأ استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية
الكويت تبدأ استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية
كشف البنك المركزي الكويتي، اليوم الإثنين، أنه قد حدد مهلة حتى الـ30 من يونيو/ حزيران المقبل لتلقي طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكامل. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:33+0000
2022-01-31T14:43+0000
أخبار الكويت اليوم
عملة رقمية
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وحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أنه فتح باب استقبال الطلبات لـ"لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقمياً بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة".وحدد مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، "مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو".وأوضح المسؤول المصرفي الكويتي أن "الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022".يشار إلى أن البنك المركزي، كان قد أقر العام الماضي، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
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أخبار الكويت اليوم, عملة رقمية

الكويت تبدأ استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية

14:33 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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كشف البنك المركزي الكويتي، اليوم الإثنين، أنه قد حدد مهلة حتى الـ30 من يونيو/ حزيران المقبل لتلقي طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكامل.
وحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أنه فتح باب استقبال الطلبات لـ"لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقمياً بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة".
وحدد مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، "مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو".
وأوضح المسؤول المصرفي الكويتي أن "الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022".
يشار إلى أن البنك المركزي، كان قد أقر العام الماضي، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.
ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
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